Gdje odrasli ponovno postaju djeca: Posjetili smo LEGO raj s 25 milijuna kockica

Billund, gradić u središnjem dijelu Danske, dom je slavne kompanije LEGO, a osim tvorničkog pogona, u njemu se nalazi Legoland te spektakularni LEGO House

Otići u Dansku, osobito autom, i ne posjetiti Billund – to spada u klasičnu herezu za svakog obožavatelja LEGO-a, a takvih je posljednjih godina sve više, bilo da je riječ o klincima, bilo nama starijima. Mi 'stariji' posebna smo priča kad je LEGO u pitanju. Fantastična danska kompanija još prošlog desetljeća shvatila je da u milenijalcima leži ogroman tržišni potencijal i malo-pomalo počela se okretati AFOL-ima (Adult Fans Of LEGO), odnosno odraslim fanovima. LEGO je s vremena na vrijeme izbacio neki set koji bi im mogao biti primamljiv, ali tek oko 2020. godine i u jeku pandemije počeo se izravno okretati starijoj populaciji kampanjom 'Adults welcome'. Šarene kutije zamijenile su one crne, iznimno atraktivnog dizajna i još atraktivnijih tema. Prvi set koji je bio označen kao 18+ bio je 'Haunted House', a nakon njega krenuli su modeli iz 'Star Warsa', onda automobili i ostalo je – povijest.

Danas LEGO između 25 i 30 posto prihoda ostvaruje od onih koji kupuju njegove setove isključivo za sebe, a majstorski je naciljao milenijalce kao potencijalni zlatni rudnik: puno rade, nostalgična su generacija, vidjeli su najbolje iz 'starog' i 'novog' svijeta i koliko-toliko ipak nisu izgubili dijete u sebi. Nisu tako navikli na to da sate i sate provode pred raznim ekranima, bilo da je riječ o mobitelu, laptopu ili televizoru, i tražili su nešto čime bi se odmaknuli od svakodnevice koja se za njihove standarde prebrzo promijenila u ovom novom vremenu. I, najvažnije, konačno imaju novca da si mogu priuštiti velike setove za koje su kao klinci samo sanjali da će ih dobiti za poneki Božić ili rođendan. A kad ponovno u sebi probude fanove, tu strast prenijet će na svoju djecu pa je tako, kako god okrenete, LEGO na dobitku.

LEGO House







LEGO House

U takve milenijalce ubraja se i autor teksta jer također večeri sve češće provodi slažući neki od spektakularnih setova na temu 'Gospodara prstenova' ili neke druge megapopularne serije. LEGO je odmor za mozak od beskrajnog skrolanja i notifikacija, a kad nas je put nanio u Billund, LEGO House jednostavno nismo mogli propustiti. Ovaj čudesni showroom svega što kompanija nudi prostire se na 12.000 četvornih metara i sadrži nešto više od 25 milijuna kockica. Osim četiri experience zone, kako ih kreatori nazivaju, nudi i mali muzej njihove povijesti, a u njemu možete vidjeti neke setove iz djetinjstva, dućan, ali i jednu od najvećih građevina od LEGO kockica na svijetu.

Izgrađen od više od šest milijuna kockica i visok preko 15 metara, 'Tree Of Creativity' simbolizira stalni napredak i razvoj LEGO-a, a osobito je zanimljiva galerija impresivnih modela koje su AFOL-i sami napravili i donirali ih muzeju. Zone su podijeljene u boje, plavu, zelenu, crvenu i žutu, i sve su, naravno, usmjerene uglavnom na klince. U plavoj zoni oni mogu naučiti neke osnovne zakone fizike te se upoznati s robotikom. Zelena zona nudi snimanje stop-motion filmova u malim studijima od LEGO kockica, crvena zona je otvoreno igralište s milijunima njih, a ona žuta na nevjerojatan način oživljava bilo što što vam padne na pamet. Naprimjer, od kockica možete napraviti ribu, a pritom ste ograničeni samo širinom. Nakon toga je ubacite u stroj, skenirate svoju ulaznicu i softver će od fizičkog modela napraviti urnebesnu digitalnu ribu koja će potom ući u golemi digitalni akvarij.

Posjet LEGO Houseu u Billundu

Ako je to zanimljivo ljudima od 40-ak godina, možete samo zamisliti kako klinci reagiraju kad vide da im je njihova kreacija oživjela pred očima. U glazbenom dijelu bilo kakav model možete ubaciti u virtualni disko, a ako vam se ništa od toga ne radi, uživajte u ogromnim modelima gradova, planinskih sela, vlakova... Iako je sve to namijenjeno klincima, nerijetko su roditelji ti koji se najviše zadrže pokraj nekog od izazova.

LEGO House u Billundu

Kako je sve krenulo Ipak, dok se djeca zabavljaju u brojnim zonama, roditelji i stariji posjetitelji spustit će se u podrum LEGO Housea, u kojem možete naučiti sve o tome kako je stolar Ole Kirk Christiansen od danske fraze leg godt (igraj se dobro) 1934. godine osmislio le-go i stvorio jednu od danas najuspješnijih tvrtki u svijetu. Tamo ćete vidjeti da je sve krenulo od drvenih modela i kako je Christiansen kreirao prve oblike koji ulaze jedni u druge te kako su nastajali prvi setovi. Među desecima njih naći ćete neke koji će vas vratiti u djetinjstvo, osobito zbog onih starih žutih kutija u kojima su bili, za današnje standarde siromašni, setovi inspirirani gradom, srednjim vijekom, gusarima ili svemirom.