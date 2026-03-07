Gdje odrasli ponovno postaju djeca: Posjetili smo LEGO raj s 25 milijuna kockica

Billund, gradić u središnjem dijelu Danske, dom je slavne kompanije LEGO, a osim tvorničkog pogona, u njemu se nalazi Legoland te spektakularni LEGO House
Otići u Dansku, osobito autom, i ne posjetiti Billund – to spada u klasičnu herezu za svakog obožavatelja LEGO-a, a takvih je posljednjih godina sve više, bilo da je riječ o klincima, bilo nama starijima.
Mi 'stariji' posebna smo priča kad je LEGO u pitanju. Fantastična danska kompanija još prošlog desetljeća shvatila je da u milenijalcima leži ogroman tržišni potencijal i malo-pomalo počela se okretati AFOL-ima (Adult Fans Of LEGO), odnosno odraslim fanovima.
LEGO je s vremena na vrijeme izbacio neki set koji bi im mogao biti primamljiv, ali tek oko 2020. godine i u jeku pandemije počeo se izravno okretati starijoj populaciji kampanjom 'Adults welcome'. Šarene kutije zamijenile su one crne, iznimno atraktivnog dizajna i još atraktivnijih tema. Prvi set koji je bio označen kao 18+ bio je 'Haunted House', a nakon njega krenuli su modeli iz 'Star Warsa', onda automobili i ostalo je – povijest.
Danas LEGO između 25 i 30 posto prihoda ostvaruje od onih koji kupuju njegove setove isključivo za sebe, a majstorski je naciljao milenijalce kao potencijalni zlatni rudnik: puno rade, nostalgična su generacija, vidjeli su najbolje iz 'starog' i 'novog' svijeta i koliko-toliko ipak nisu izgubili dijete u sebi.
Nisu tako navikli na to da sate i sate provode pred raznim ekranima, bilo da je riječ o mobitelu, laptopu ili televizoru, i tražili su nešto čime bi se odmaknuli od svakodnevice koja se za njihove standarde prebrzo promijenila u ovom novom vremenu.
I, najvažnije, konačno imaju novca da si mogu priuštiti velike setove za koje su kao klinci samo sanjali da će ih dobiti za poneki Božić ili rođendan. A kad ponovno u sebi probude fanove, tu strast prenijet će na svoju djecu pa je tako, kako god okrenete, LEGO na dobitku.
U takve milenijalce ubraja se i autor teksta jer također večeri sve češće provodi slažući neki od spektakularnih setova na temu 'Gospodara prstenova' ili neke druge megapopularne serije. LEGO je odmor za mozak od beskrajnog skrolanja i notifikacija, a kad nas je put nanio u Billund, LEGO House jednostavno nismo mogli propustiti.
Ovaj čudesni showroom svega što kompanija nudi prostire se na 12.000 četvornih metara i sadrži nešto više od 25 milijuna kockica. Osim četiri experience zone, kako ih kreatori nazivaju, nudi i mali muzej njihove povijesti, a u njemu možete vidjeti neke setove iz djetinjstva, dućan, ali i jednu od najvećih građevina od LEGO kockica na svijetu.
Izgrađen od više od šest milijuna kockica i visok preko 15 metara, 'Tree Of Creativity' simbolizira stalni napredak i razvoj LEGO-a, a osobito je zanimljiva galerija impresivnih modela koje su AFOL-i sami napravili i donirali ih muzeju.
Zone su podijeljene u boje, plavu, zelenu, crvenu i žutu, i sve su, naravno, usmjerene uglavnom na klince. U plavoj zoni oni mogu naučiti neke osnovne zakone fizike te se upoznati s robotikom. Zelena zona nudi snimanje stop-motion filmova u malim studijima od LEGO kockica, crvena zona je otvoreno igralište s milijunima njih, a ona žuta na nevjerojatan način oživljava bilo što što vam padne na pamet.
Naprimjer, od kockica možete napraviti ribu, a pritom ste ograničeni samo širinom. Nakon toga je ubacite u stroj, skenirate svoju ulaznicu i softver će od fizičkog modela napraviti urnebesnu digitalnu ribu koja će potom ući u golemi digitalni akvarij.
Ako je to zanimljivo ljudima od 40-ak godina, možete samo zamisliti kako klinci reagiraju kad vide da im je njihova kreacija oživjela pred očima.
U glazbenom dijelu bilo kakav model možete ubaciti u virtualni disko, a ako vam se ništa od toga ne radi, uživajte u ogromnim modelima gradova, planinskih sela, vlakova... Iako je sve to namijenjeno klincima, nerijetko su roditelji ti koji se najviše zadrže pokraj nekog od izazova.
Kako je sve krenulo
Ipak, dok se djeca zabavljaju u brojnim zonama, roditelji i stariji posjetitelji spustit će se u podrum LEGO Housea, u kojem možete naučiti sve o tome kako je stolar Ole Kirk Christiansen od danske fraze leg godt (igraj se dobro) 1934. godine osmislio le-go i stvorio jednu od danas najuspješnijih tvrtki u svijetu.
Tamo ćete vidjeti da je sve krenulo od drvenih modela i kako je Christiansen kreirao prve oblike koji ulaze jedni u druge te kako su nastajali prvi setovi. Među desecima njih naći ćete neke koji će vas vratiti u djetinjstvo, osobito zbog onih starih žutih kutija u kojima su bili, za današnje standarde siromašni, setovi inspirirani gradom, srednjim vijekom, gusarima ili svemirom.
U zimsko vrijeme velika terasa LEGO Housea na vrhu je zatvorena, kao i obližnji Legoland, u kojemu je prošle godine otvoren njihov najveći dućan na svijetu. No, bez brige, i u Houseu postoji sasvim pristojan shop, pa u njemu možete naći neke setove koji se mogu kupiti isključivo tamo (OK, nekad ih se može i naručiti online).
Među njima je i Architecture model LEGO Housea, ali i dosta aktualnih setova s potpisima njihovih dizajnera. To se baš ne može naći svaki dan pa smo se počastili potpisanim setom 'LOTR Shire' dizajnera Kenyona Andrewa Bradyja. U ulaznicu po cijeni od 22 eura (169 danskih kruna) uključen je pristup svim sadržajima, ali i mali personalizirani poklon kao znak pažnje svakom posjetitelju. On je, naravno, kreativan, kao i čitava filozofija LEGO-a.
Na izlazu iz kompleksa moći ćete vidjeti kako stroj od plastične mase izrađuje kockice i saznati da, recimo, postoji 915.103.765 kombinacija koje možete složiti od šest njih formata 2x4 te iste boje. I da ih ima dovoljno da LEGO sljedećih 3000 godina svakom posjetitelju LEGO Housea na izlazu može pokloniti unikatnu kombinaciju.
Tako ćete dobiti isprintanu karticu na kojoj će pisati točno koju ste kombinaciju dobili, a iz automata će vam ispasti vrećica sa šest crvenih kockica od kojih onda možete sastaviti 'svoju' kombinaciju te ponijeti kući uspomenu iz jednog od zanimljivijih muzeja koje imate prilike vidjeti...