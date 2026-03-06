Što slijedi nakon Xboxa? Microsoft najavljuje Project Helix

Microsoft je u zadnje vrijeme često bio na udaru kritika zbog svoje strategije s Xboxom, ali čini se da sada ima plan kako vratiti povjerenje igračke zajednice. U nedavnom tvitu, Asha Sharma, izvršna direktorica Microsoft Gaminga, potvrdila je da se radi na sljedećoj generaciji konzole pod kodnim imenom Project Helix i da će ona donijeti nešto što do sada nije bilo uobičajeno u svijetu konzola.

Najzanimljiviji detalj je da će Project Helix moći pokretati ne samo Xbox igre, već i one namijenjene PC-u. Sharma je istaknula kako će novi sustav 'voditi u performansama' i omogućiti igranje Xbox i PC igara na istom uređaju. Ako se ovo ostvari, Microsoft bi mogao znatno zamutiti granicu između konzola i računala, što je i logičan sljedeći korak s obzirom na sve veću integraciju između Xboxa i Windowsa u posljednjih nekoliko godina.

Do sada su Xbox Play Anywhere i slične funkcije pokušavale približiti dva svijeta, ali Project Helix bi mogao biti prvi uređaj koji ih stvarno ujedinjuje. Naravno, pitanje je koliko će to biti 'konzola', a koliko samo 'računalo u drugom pakiranju', ali to će se vjerojatno saznati tek kada Microsoft otkrije više detalja.

Sharma je također spomenula kako se više informacija može očekivati na nadolazećem eventu Game Developers Conference, gdje će Microsoft vjerojatno pokušati uvjeriti partnera i studije u svoju novu viziju. Za sada, ni specifikacije, ni cijena, ni datum izlaska nisu poznati, ali je jasno jedno: Microsoft (bar za sada) ne odustaje od tržišta konzola.

Ako sve prođe po planu, Project Helix bi mogao biti jedan od najvećih pomaka u strategiji Xboxa, piše Digital Trends.