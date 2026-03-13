PROJECT HELIX

Microsoft počeo s testiranjem nove konzole, zove studije na suradnju

Damir Rukavina

13.03.2026 u 12:30

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Billy Freeman / Unsplash
Konkretne informacije o novoj konzoli mogli bismo dobiti iduće godine

Microsoft planira iduće godine početi slati prve razvojne verzije svoje nove generacije konzole, trenutačno poznate pod kodnim imenom Project Helix, razvojnim studijima za videoigre.

Prema riječima Jasona Ronalda, potpredsjednika za sljedeću generaciju u odjelu za Xbox, prve alfa verzije sustava bit će dostupne developerima 2027. godine. Informaciju je objavio portal IGN, koji je prisustvovao prezentaciji na Game Developers Conference 2026.

Iako Ronald nije precizirao što točno podrazumijeva pod 'alfa verzijom', riječ je najvjerojatnije o razvojnim kompletima (devkitovima) koje studiji koriste za izradu i testiranje igara prije izlaska nove konzole.

Podrška za Xbox i PC igre

Nova konzola trebala bi imati značajnu prednost: mogućnost pokretanja igara i za Xbox i za PC. Takav pristup uklapa se u Microsoftovu strategiju povezivanja konzolaškog i ekosustava PC-ja.

Hardver će pokretati prilagođeni system-on-a-chip (SoC) koji razvija AMD, a on će biti sposoban za napredne grafičke funkcije, uključujući path tracing, kompleksniju verziju ray tracinga koja omogućuje realističnije osvjetljenje i refleksije u igrama.

Napredne grafičke tehnologije

Prema informacijama s prezentacije, Project Helix trebao bi donijeti niz novih grafičkih tehnologija:

  • ray regeneration, metodu za poboljšanje kvalitete ray-traced efekata
  • multi-frame generation, generiranje dodatnih sličica radi povećanja performansi
  • upscaling temeljen na strojnom učenju, tj. povećanje rezolucije slike uz pomoć umjetne inteligencije.

Ronald je istaknuo da nova arhitektura donosi veliki skok u performansama ray tracinga te integrira inteligentne algoritme izravno u grafički i računalni proces.

Suradnja AMD-a i Sonyja

Zanimljivo je da, prema prikazanim materijalima, AMD razvija neke od istih tehnologija i u suradnji s tvrtkom Sony za buduću generaciju konzole PlayStation. To znači da bi sljedeće konzole dviju kompanija mogle imati slične grafičke inovacije.

Više informacija bliže izlasku

Microsoft zasad nije objavio konkretne tehničke specifikacije, poput računalne snage ili količine memorije, što sugerira da hardver još nije definiran.

Detaljnije informacije o Projectu Helix očekuju se bliže 2027. godini, kada razvojni studiji počnu dobivati prve devkit uređaje i započnu rad na igrama za novu generaciju platforme Xbox, piše Engadget.

KRITIČNA INFRASTRUKTURA

KRITIČNA INFRASTRUKTURA

Zaštićeni na tlu, ranjivi iz zraka: 'Ovo bi mogla biti nova meta u suvremenim sukobima'
SVE INTENZIVNIJI NAPADI

SVE INTENZIVNIJI NAPADI

Iran sije kaos i na drugom frontu: 'Zapadne organizacije trebaju biti u stanju visoke pripravnosti'
DUGO ČEKANA MISIJA

DUGO ČEKANA MISIJA

Misija koja otvara put povratku na Mjesec: NASA objavila novi datum lansiranja

