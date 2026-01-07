INTERAKTIVAN DIO

Nove pametne Lego kockice svijetle i proizvode zvukove

L. Š. / Hina

07.01.2026 u 02:00

Lego kockice
Lego kockice Izvor: Profimedia / Autor: LEGO / Ferrari / Profimedia
Danski proizvođač igračaka Lego predstavio je, kako stoji u objašnjenju, jedno od svojih najvećih postignuća u području dizajna kockica, koje imaju novi pametan i interaktivan dio, a on je u stanju detektirati ostale pametne kockice i komunicirati s označenim dijelovima

Najavljena u ponedjeljak na godišnjem sajmu tehnologije CES u Las Vegasu, nova interaktivna kockica - takozvana Lego Smart Brick -opremljena je malim čipom koji joj omogućuje korištenje zvučnika i LED svjetala na različite načine kada su blizu nje ostale pametne kockice. Tako bi u sklopu igre Lego dinosaur mogao početi urlati kada mu se doda odgovarajući dio, a helikopter bi mogao početi zujati i svijetliti.

Julia Goldin, glavna direktorica za proizvode i marketing u Legu rekla je da je ova nova tehnologija jedno od najznačajnijih postignuća od uvođenja Lego minifigurice 1978. godine.

Pametna kockica sadrži prilagođen čip od otprilike četiri milimetra, bakrene zavojnice i punjivu bateriju, što joj omogućuje da detektira udaljenost i orijentaciju ostalih pametnih kockica u blizini. Ima i ugrađen minijaturni zvučnik, akcelerometar i LED zaslon.

Kockica može prepoznati koje su figure ili posebni senzori blizu nje i reagirati u skladu s tim. Primjerice, kada se figurica postavi na vozilo, kockica reagira odgovarajućim zvukom ili svjetlosnim efektima.

Iz Lega su najavili da će nove pametne kockice u prodaji biti 1. ožujka 2026. Planirano je lansiranje triju setova za slaganje iz Ratova zvijezda, među kojima je i lovac X-Wing koji reagira na letenje zvukom. Cijene se kreću od oko 70 dolara za najmanji set do oko 160 dolara za najveći. Iz Lega ističu kako je prednost kockica u tomu što djeca mogu biti kreativna, a pritom ne koristiti ekrane.

