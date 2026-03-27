Sada je i službeno: Botovi i umjetna inteligencija preuzeli su web

Taj automatizirani promet na internetu rastao je gotovo osam puta brže od ljudske aktivnosti u 2025. godini.

Automatizirani promet, koji Human Security definira kao 'internetski promet generiran softverskim sustavima (uključujući umjetnu inteligenciju), a ne ljudskim korisnicima', naglo je porastao jer se ljudi i dalje okreću robotima za brbljanje opremljenim umjetnom inteligencijom za svakodnevna pitanja.

Izvješće State of AI Traffic tvrtke za kibernetičku sigurnost Human Security pokazalo je kako su umjetna inteligencija i botovi službeno zasjenili ljudske korisnike.

Širenje velikih jezičnih modela poput OpenAI-evog ChatGPT-ja, Anthropicovog Claudea i Googleovog Geminija odigralo je veliku ulogu u prometu umjetne inteligencije koji je povećan za 187 posto od siječnja do prosinca 2025..

Izvješće je nastalo temeljem podataka iz proizvoda Human Defense Platform, koji je navodno obradio preko kvadrilijun interakcija koje su obavili njegovi korisnici. Međutim, proces kvantificiranja automatiziranih aktivnosti na cijelom internetu može biti izazovno jer ne postoji jedna potpuna baza podataka o interakcijama. Puno toga ovisi o tome odakle stižu podaci i mjerenja.

Izvješće se također bavi porastom AI agenata poput OpenClawa, koji autonomno izvršavaju radnje za korisnika. Dok je još 2024. obujam agenata bio izuzetno nizak, Human Security je zabilježio porast prometa od gotovo 8000 posto u 2025. Automatizirani promet uključuje popularne značajke poput Google AI Overviews i automatskog popunjavanja. Nije nužno zlonamjeran. Industrija prati stalan porast automatiziranog prometa od pokretanja ChatGPT-ja 2022.

Glavni izvršni direktor Cloudflarea Matthew Prince nedavno je rekao kako su botovi činili oko 20 posto internetskog prometa prije pojave generativne umjetne inteligencije. Veći dio tog udjela činio je Googleov web crawler. Prince je predvidio kako će AI botovi premašiti ljudski promet do 2027., navodeći 'uspon generativne umjetne inteligencije i njezinu jednostavno nezasitnu potrebu za podacima' kao razlog, piše CNBC.