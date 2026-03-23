Dok vi otvorite jednu stranicu, AI agent ih posjeti tisuće. Evo što to znači za mreže i servere

Direktor tvrtke Cloudflare, Matthew Prince, upozorio je da bi umjetna inteligencija mogla temeljito promijeniti način kako internet funkcionira, i to do te mjere da će botovi uskoro nadmašiti ljude po količini prometa.

Prema njegovim procjenama, već do 2027. promet koji generiraju AI botovi mogao bi biti veći od ljudskog. Razlog je način na koji agenti umjetne inteligencije pretražuju internet: dok čovjek pri kupnji, primjerice digitalnog fotoaparata, posjeti nekoliko stranica, AI agent ih može posjetiti tisuće stranica kako bi prikupio informacije.

To stvara ozbiljno opterećenje na infrastrukturi - serverima, mrežama i podatkovnim centrima, jer svaki taj posjet predstavlja dodatni promet.