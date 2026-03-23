Dok vi otvorite jednu stranicu, AI agent ih posjeti tisuće. Evo što to znači za mreže i servere

Nove tehnologije poput umjetne inteligencije zahtijevaju promjenu načina na koji se pristupa internetu kao resursu i cjelini, kaže Matthew Prince, šef Cloudflarea
Direktor tvrtke Cloudflare, Matthew Prince, upozorio je da bi umjetna inteligencija mogla temeljito promijeniti način kako internet funkcionira, i to do te mjere da će botovi uskoro nadmašiti ljude po količini prometa.
Prema njegovim procjenama, već do 2027. promet koji generiraju AI botovi mogao bi biti veći od ljudskog. Razlog je način na koji agenti umjetne inteligencije pretražuju internet: dok čovjek pri kupnji, primjerice digitalnog fotoaparata, posjeti nekoliko stranica, AI agent ih može posjetiti tisuće stranica kako bi prikupio informacije.
To stvara ozbiljno opterećenje na infrastrukturi - serverima, mrežama i podatkovnim centrima, jer svaki taj posjet predstavlja dodatni promet.
Generativna umjetna inteligencija kao pokretač promjene
Prije šire primjene generativne umjetne inteligencije, botovi su činili oko 20 posto internetskog prometa, pri čemu su najvažniji bili legitimni alati poput tražilica. Danas, zbog ogromne potrebe AI sustava za podacima, njihov broj i aktivnost brzo rastu. Ova promjena nije kratkoročna, nego kontinuirana, za razliku od naglog skoka internetskog prometa tijekom pandemije covida-19, sada se promet stalno povećava bez naznaka usporavanja.
Kako bi se sustav prilagodio, potrebna su nova tehnička rješenja. Prince predlaže razvoj tzv. 'sandbox' okruženja, privremenih, izoliranih prostora u kojima bi AI agenti mogli izvršavati zadatke, a zatim se gasiti nakon završetka. U budućnosti bi se takva okruženja mogla stvarati u milijunima svake sekunde, slično kao što danas korisnici otvaraju nove kartice u pregledniku, piše TechCrunch.
Ovakav razvoj situacije predstavlja novu fazu u evoluciji interneta, usporedivu s prijelazom s računala na mobilne uređaje. Umjetna inteligencija mijenja način na koji se informacije pronalaze i koriste - umjesto da ljudi izravno pregledavaju sadržaj, sve više će to u njihovo ime raditi AI agenti.
To otvara i pitanja kontrole, sigurnosti i upravljanja prometom jer će infrastruktura interneta morati podržati znatno veće i kompleksnije opterećenje nego dosad.