Odluke se više neće donositi kao prije: Evo što njemačka vojska razvija i postepeno uvodi

Njemačka vojska razvija alate temeljene na umjetnoj inteligenciji da bi ubrzala donošenje odluka u ratnim uvjetima, oslanjajući se pritom na iskustva s bojišta u Ukrajini, izjavio je zapovjednik njemačke kopnene vojske Christian Freuding

Riječ je o sustavima koji bi mogli analizirati ogromne količine podataka s bojišta, uključujući snimke dronova i senzorske podatke, i to znatno brže nego što je to moguće ljudskim kapacitetima. Freuding, koji je na čelo vojske došao prošle jeseni, nakon što je godinama nadzirao njemačke isporuke oružja Ukrajini, istaknuo je da su upravo ukrajinska zapovjedna mjesta pokazala koliko je količina podataka u modernom ratovanju eksplodirala, piše Reuters.

'Ukrajinci koriste podatke koje su prikupljali tijekom četiri godine rata. Na temelju tih podataka umjetna inteligencija može zaključiti kako je neprijatelj reagirao u sličnim situacijama i predložiti protumjere', rekao je. Prema njegovim riječima, zadaci za koje su dosad bile potrebne stotine ljudi i dani analize, uz pomoć umjetne inteligencije mogli bi se obavljati znatno brže. Dodaje da tradicionalni pristupi više nisu dovoljni da bi se nadmudrilo protivnika u suvremenim sukobima, u kojima brzina donošenja odluka postaje ključna prednost. Njemačka planira trenirati svoje AI sustave koristeći podatke iz Ukrajine, ali i iz vlastitih vojnih vježbi, uz strogo poštivanje nacionalnih doktrina i operativnih načela. Unatoč ubrzanom razvoju, Freuding naglašava da umjetna inteligencija neće donositi odluke umjesto vojnika. 'Zadatak donošenja analitičkih i uravnoteženih odluka uvijek će ostati na čovjeku, na vojniku', poručio je, dodajući da će AI imati isključivo savjetodavnu ulogu.

Njemačka vojska Izvor: EPA / Autor: FOCKE STRANGMANN







