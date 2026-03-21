Pripreme za povijesnu misiju: NASA vratila Artemis II na lansirnu rampu

Postavljen na specijalizirano transportno vozilo, sustav visok otprilike 100 metara, koji se sastoji od rakete Space Launch System i kapsule Orion , prevezen je iz montažne zgrade na lansirnu rampu u svemirskoj postaji Cape Canaveral na Floridi, priopćila je NASA.

Misija, čiji je cilj poslati ljude u blizinu Mjeseca prvi put u više od pola stoljeća, trenutno je planirana za lansiranje 1. travnja, a dodatne mogućnosti lansiranja dostupne su do 6. travnja. Očekuje se da će misija Artemis 2 trajati oko 10 dana i prevest će četiri astronauta prema Mjesecu.

Posada uključuje američke astronaute Christinu Koch, Victora Glovera i Reida Wisemana, kao i njihovog kanadskog kolegu Jeremyja Hansena, koji će letjeti oko Mjeseca.

Američki astronauti posljednji su put kročili na Mjesec 1972. godine. NASA je izvorno planirala lansirati Artemis 2 početkom veljače, a kasnije ga je odgodila za ožujak. Međutim, tijekom testiranja pojavio se niz tehničkih problema, uključujući probleme s opskrbom helijem, zbog čega je raketni sustav privremeno vraćen u zgradu za montažu.