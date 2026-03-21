Pripreme za povijesnu misiju: NASA vratila Artemis II na lansirnu rampu

I.H./Hina

21.03.2026 u 08:20

Artemis II
Artemis II Izvor: EPA / Autor: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Otprilike dva tjedna prije sljedećeg mogućeg prozora za lansiranje, NASA je u petak objavila da je vratila raketni sustav za svoju odgođenu lunarnu misiju Artemis 2 natrag na lansirnu rampu

Postavljen na specijalizirano transportno vozilo, sustav visok otprilike 100 metara, koji se sastoji od rakete Space Launch System i kapsule Orion, prevezen je iz montažne zgrade na lansirnu rampu u svemirskoj postaji Cape Canaveral na Floridi, priopćila je NASA.

vezane vijesti

Putovanje dugo otprilike šest kilometara trajalo je oko 11 sati.

NASA (ilustracija)
NASA (ilustracija) Izvor: EPA / Autor: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Misija, čiji je cilj poslati ljude u blizinu Mjeseca prvi put u više od pola stoljeća, trenutno je planirana za lansiranje 1. travnja, a dodatne mogućnosti lansiranja dostupne su do 6. travnja. Očekuje se da će misija Artemis 2 trajati oko 10 dana i prevest će četiri astronauta prema Mjesecu.

Posada uključuje američke astronaute Christinu Koch, Victora Glovera i Reida Wisemana, kao i njihovog kanadskog kolegu Jeremyja Hansena, koji će letjeti oko Mjeseca.

Američki astronauti posljednji su put kročili na Mjesec 1972. godine. NASA je izvorno planirala lansirati Artemis 2 početkom veljače, a kasnije ga je odgodila za ožujak. Međutim, tijekom testiranja pojavio se niz tehničkih problema, uključujući probleme s opskrbom helijem, zbog čega je raketni sustav privremeno vraćen u zgradu za montažu.

vezane vijesti

preporučujemo

NVIDIA

Gradnja imperija: Biznis od 31 milijarde dolara koji prolazi ispod radara
PROVEDENA ANKETA

Velik broj Europljana strahuje kako bi im Donald Trump mogao isključiti web
NAVALI, NARODE

Počela je proljetna rasprodaja na Steamu: Hrpe hitova po niskim cijenama

