Misija koja otvara put povratku na Mjesec: NASA objavila novi datum lansiranja

Glaze je naglasila da je riječ o testnoj misiji koja nosi određene rizike, ali da su timovi i sustavi spremni. 'Ovo je probni let i nije bez rizika, ali naš tim i oprema spremni su', dodala je.đU veljači je NASA najavila i određene promjene u programu Artemis , uključujući dodavanje dodatne testne faze prije planiranog slijetanja ljudi na Mjesec.

'Na dobrom smo putu za lansiranje najranije 1. travnja i radimo na tome da se držimo tog datuma', rekla je Lori Glaze, visoka dužnosnica NASA-e, na konferenciji za novinare. Lansiranje je prvotno bilo planirano za veljaču, no odgođeno je zbog tehničkih poteškoća, točnije curenja goriva.

Prvi mogući termin lansiranja rakete predviđen je za 1. travnja u 23:24 po hrvatskom vremenu, a u danima nakon toga predviđeno je još nekoliko rezervnih termina. NASA procjenjuje da će tijekom šestodnevnog razdoblja postojati oko četiri realne prilike za lansiranje.

U posadi će biti troje američkih astronauta – zapovjednik misije Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch – te kanadski astronaut Jeremy Hansen.

Let oko Mjeseca bez slijetanja

Prema planu misije, svemirska letjelica najprije će obići Zemlju prije nego što napusti orbitu i krene prema Mjesecu. Posada će zatim napraviti obilazak oko Mjeseca bez slijetanja te se potom vratiti na Zemlju, gdje će kapsula s astronautima sletjeti u ocean.

Koliko će se letjelica približiti Mjesecu ovisit će o točnom trenutku lansiranja, jer se Mjesec u svemiru stalno nalazi na drukčijoj poziciji. Procjenjuje se da će se letjelica nalaziti između 6.450 i oko 9.650 kilometara iznad površine Mjeseca.

Prva misija programa Artemis, koja je bila bez posade, prošla je znatno bliže Mjesecu – na udaljenosti od samo oko 130 kilometara iznad njegove površine. Unatoč tome, NASA ističe da će Artemis II posadu dovesti desecima tisuća kilometara bliže Mjesecu nego što je to uspio bilo koji čovjek u više od 50 godina.

Na toj udaljenosti Mjesec će astronautima izgledati 'otprilike kao košarkaška lopta koju držite ispruženom rukom', objasnili su iz NASA-e.

Nakon misije Artemis II planira se Artemis III, čiji je cilj spajanje svemirske letjelice s lunarnim landerom u niskoj Zemljinoj orbiti. Sljedeća faza programa, Artemis IV, trebala bi uključivati slijetanje astronauta na Mjesec početkom 2028. godine. Program Artemis pokrenut je kako bi se Sjedinjene Države ponovno vratile na Mjesec, više od pola stoljeća nakon posljednje misije programa Apollo.