Hrvat koji gradi NASA-in nuklearni dron: Zoran Kahrić otkrio detalje misije Dragonfly

Hrvatski inženjer iz laboratorija John Hopkins APL na meetupu 'Say HI to SPACE' u Zagrebu razotkrio tehničku arhitekturu misije Dragonfly vrijedne 4 milijarde dolara - iznos ekvivalentan cijeni deset Peljeških mostova

Dok se na Zemlji traže rješenja za masovnu primjenu dronova u promjenjivim atmosferskim uvjetima Zemlje, NASA je u laboratoriju Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) službeno započela proces integracije i testiranja (I&T) najnaprednijeg drona u Sunčevu sustavu - nuklearnog rotorcrafta Dragonfly. Ovaj kritični korak označava prijelaz projekta iz teoretske faze u fizičku izgradnju letjelice. Dragonfly će za dvije godine biti lansiran prema Titanu, gdje će autonomno letjeti i istraživati najveći mjesec Saturna i drugi najveći mjesec u Sunčevu sustavu. Tim povodom, u centrali HISPACE-a u Zagrebu održan je meetup 'Say HI to SPACE' na kojem je gostovao Zoran Kahrić, svemirski inženjer koji već 30 godina radi u samom srcu APL-a - institucije koja razvija preko 90 posto sustava ove misije. Unutar APL laboratorija izravno radi na razvoju elektronike za Dragonfly.

Najbolji poligon za dronove Zoran Kahrić, rodom iz Virovitice, inženjer je s preko dva desetljeća iskustva u najzahtjevnijim NASA-inim okruženjima i jedan je od vodećih hrvatskih stručnjaka u svemirskoj industriji. Nakon rada na integraciji svemirskog teleskopa James Webb (JWST), instrumenta koji je redefinirao suvremenu astronomiju, sad radi na projektu koji redefinira moderno poimanje drona. Dragonfly je dron veličine manjeg automobila. Teži gotovo pola tone. Na Zemlji on nema smisla, ali na Titanu, gdje je letjeti 30 puta lakše, to je pun pogodak. Titan ima atmosferu gustu 1,5 bara, što je 50% više od atmosferskog tlaka na Zemlji. Mi slične uvjete na Zemlji možemo osjetiti ronjenjem na dubinu od pet metara. U kombinaciji sa slabom gravitacijom (tek 1/7 Zemljine), to čini Titan jedinstvenim poligonom za testiranje dronova. NASA-in dron izvest će desetke letova - po jedan svakih 16 Zemljinih dana (jedan 'Tsol' na Titanu). Svaki skok traje oko 20 minuta i može preletjeti desetke kilometara. Ukupno će tijekom 3,3 godine primarne misije preći i istražiti više od 110 kilometara, uključujući dine i krater Selk. No, većinu vremena (preko 99 %) provodit će na površini, a letovi su samo 'prijevoz' do novih lokacija za prikupljanje uzoraka i eksperimente. 'Izgradnja letjelice koja mora autonomno navigirati u atmosferi na rubu Sunčevog sustava, udaljenoj 1,4 milijarde kilometara, za mene predstavlja vrhunac inženjerskog izazova danas. Nakon iskustva s James Webb teleskopom, gdje smo pomicali granice optičke preciznosti, Dragonfly nas stavlja pred potpuno drugačiji izazov - mobilnost laboratorija na drugom nebeskom tijelu. Ovo nije dron u komercijalnom smislu; to je nuklearno pogonjeni, autonomni znanstveni sustav dizajniran za istraživanje predbiotičke kemije Titana', pojašnjava Kahrić.

Izravan poziv s Titana Dizajn Dragonflyja nudi duboki uvid u budućnost robotiziranih istraživanja i potencijalne kolonizacije Sunčevog sustava. Dok se na Zemlji tek uspostavljaju standardi satelitske komunikacije za krajnje korisnike, Dragonfly demonstrira domete Direct-to-Earth (DTE) tehnologije. Zahvaljujući high-gain anteni, letjelica će slati podatke izravno prema Deep Space Networku na Zemlji, eliminirajući potrebu za dodatnim relejnim satelitima u orbiti Titana. Zbog kašnjenja signala od čak 2,5 sata, Dragonfly mora biti potpuno autonoman. Njegov 'mozak' je Integrated Electronics Module (IEM) - kompaktna jedinica s provjerenim radijacijski otpornim procesorima starije generacije koji troše minimalnu energiju. Nema eksperimentalnih AI modela - koristi se robusna, testirana tehnologija koja je već dokazala pouzdanost na drugim NASA-inim misijama. Također, dok se na Zemlji i Marsu eksperimentira s letjelicama na solarni pogon, Dragonfly koristi radioizotopni termoelektrični generator, takozvani MMRTG. Ovaj sustav pretvara toplinu dobivenu prirodnim raspadom plutonija u električnu energiju, osiguravajući kontinuiran rad laboratorija neovisno o količini Sunčeva svjetla ili temperaturama koje idu do -180 °C. Da bi preživio takve ekstremne uvjete, Dragonfly je obložen posebnom izolacijskom pjenom testiranom u Titan-komori APL-a. Nuklearni generator MMRTG daje oko 90 W električne energije i 2 kW topline. Upravo ta tehnologija omogućuje da Dragonfly može raditi do 16 godina nakon lansiranja. Šest godina će putovati do Titana, tri godine NASA očekuje da će raditi u punom kapacitetu, a sve ostalo gleda kao dodatan uspjeh misije.