NASA objavila detaljan plan putovanja za misiju Artemis II

Posadu čine NASA-ini astronauti Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch te astronaut Kanadske svemirske agencije (CSA) Jeremy Hansen, a u svemir će poletjeti u kapsuli Orion koju će u orbitu ponijeti raketa Space Launch System (SLS).

NASA planira 1. travnja lansirati misiju Artemis II, prvu ljudsku misiju prema Mjesecu u više od pedeset godina. Let će označiti povratak astronauta u lunarnu orbitu prvi put nakon završetka programa Apollo 1972. godine.

Let oko Mjeseca bez slijetanja

Misija neće uključivati slijetanje na površinu Mjeseca te će kapsula Orion izvesti let oko njega i vratiti se na Zemlju. Cijela misija trebala bi trajati oko deset dana, od lansiranja do povratka i slijetanja u ocean. Tijekom tog razdoblja astronauti neće samo promatrati Mjesec, već će provoditi niz tehničkih testova da bi se provjerila spremnost svemirske letjelice za buduće operativne misije u programu Artemis.

Nakon lansiranja iz svemirskog centra Kennedy Space Center u američkoj saveznoj državi Florida, Orion će biti postavljen u visoku Zemljinu orbitu. Posada će zatim imati oko 24 sata za detaljnu provjeru svih ključnih sustava letjelice dok se još nalazi relativno blizu Zemlje.

Astronauti će testirati sustave za pitku vodu, pripremu hrane i uklanjanje ugljikova dioksida iz zraka, kao i svemirski zahod. Dio vremena bit će posvećen i reorganizaciji unutrašnjosti kapsule da bi prostor bio funkcionalan za život i rad četvero astronauta u uvjetima bestežinskog stanja tijekom desetodnevne misije.

U toj fazi misije također će se provjeriti kako se Orion ponaša u Zemljinoj orbiti. Ako bi se pojavili ozbiljni tehnički problemi koje posada ne može riješiti tijekom leta, astronauti bi se mogli vratiti na Zemlju ranije nego što je planirano.

Bliski prolazak pokraj Mjeseca

Jedan od najvažnijih trenutaka misije očekuje se oko šestog dana, kada će Orion proći na udaljenosti između 6400 i 9600 kilometara od površine Mjeseca. S te udaljenosti on će astronautima izgledati otprilike poput košarkaške lopte koju drže ispružene ruke, piše Digital Trends.

Tijekom tog prolaska posada će fotografirati i snimati dijelove Mjeseca koje ljudi dosad nisu vidjeli izravno tijekom svemirskog leta. U jednom trenutku kapsula će se naći 'iza' njega u odnosu na Zemlju, što će privremeno prekinuti komunikaciju s kontrolom misije.

Povratak na Zemlju

Posljednji dan misije uključuje završno paljenje motora da bi se ispravila putanja i osigurao siguran povratak prema Zemlji, a posada će tada ponovno obući svemirska odijela za ulazak u atmosferu.

Prije ulaska u atmosferu kapsula će se odvojiti od servisnog modula koji je tijekom misije osiguravao pogon i energiju. Time će se otkriti toplinski štit kapsule dizajniran da izdrži prolazak kroz atmosferu koji stvara temperature do približno 1650 stupnjeva Celzija.

Kao i svemirska letjelica SpaceX Dragon, koja se vraća s ISS-a, Orion će na kraju otvoriti padobrane da bi usporio spuštanje prije slijetanja u Tihi ocean uz obalu Kalifornije. Misija Artemis II smatra se ključnim korakom u NASA-inom planu povratka ljudi na Mjesec i pripreme za buduće dugotrajnije misije na njegovoj površini.