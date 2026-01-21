Pošaljite svoje ime do Mjeseca s NASA-inom misijom: Evo kako

Imena sudionika bit će pohranjena na SD kartici smještenoj u svemirskoj letjelici Orion, kojom će četvero astronauta tijekom desetodnevne misije obići Mjesec i vratiti se na Zemlju. Artemis II označava ključan korak u NASA-inu programu povratka ljudi na Mjesec i pripreme za buduće misije na Mars.

Letjelicom Orion upravljat će troje NASA-inih astronauta – Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch – te Jeremy Hansen iz Kanadske svemirske agencije (CSA). Riječ je o povijesnoj misiji koja će prvi put nakon više od pola stoljeća poslati ljude izvan niske Zemljine orbite.

NASA-in administrator Jared Isaacman opisao je Artemis II kao 'najveći dosadašnji korak prema budućnosti ljudskog istraživanja svemira'. Glavni cilj misije je testiranje ključnih sustava letjelice Orion, uključujući sustave za održavanje života, navigaciju i komunikaciju, prije budućih slijetanja ljudi na Mjesec.