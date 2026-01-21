Pošaljite svoje ime do Mjeseca s NASA-inom misijom: Evo kako

NASA je ljudima diljem svijeta omogućila da pošalju svoje ime do Mjeseca u sklopu nadolazeće misije Artemis II. Prva ljudska misija prema Mjesecu nakon više od pola stoljeća mogla bi biti lansirana prije nego što se mislilo. NASA-in lansirni prozor otvara se 6. veljače i proteže se u proljeće, a agencija želi da raketa poleti najkasnije do kraja travnja. Točan datum još nije određen i ovisit će o završnim provjerama rakete Space Launch System, svemirske kapsule Orion u kojoj će se nalaziti posada, kao i svih zemaljskih sustava. Lansiranje je planirano iz Svemirskog centra Kennedy na Floridi
Imena sudionika bit će pohranjena na SD kartici smještenoj u svemirskoj letjelici Orion, kojom će četvero astronauta tijekom desetodnevne misije obići Mjesec i vratiti se na Zemlju. Artemis II označava ključan korak u NASA-inu programu povratka ljudi na Mjesec i pripreme za buduće misije na Mars.
>>Povratak prema Mjesecu nakon 50 godina: NASA objavila tko su astronauti koji kreću u povijesnu misiju<<
Letjelicom Orion upravljat će troje NASA-inih astronauta – Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch – te Jeremy Hansen iz Kanadske svemirske agencije (CSA). Riječ je o povijesnoj misiji koja će prvi put nakon više od pola stoljeća poslati ljude izvan niske Zemljine orbite.
NASA-in administrator Jared Isaacman opisao je Artemis II kao 'najveći dosadašnji korak prema budućnosti ljudskog istraživanja svemira'. Glavni cilj misije je testiranje ključnih sustava letjelice Orion, uključujući sustave za održavanje života, navigaciju i komunikaciju, prije budućih slijetanja ljudi na Mjesec.
Kako poslati svoje ime NASA-i?
Putem inicijative 'Send Your Name with Artemis', svi zainteresirani mogu poslati svoje ime u nekoliko jednostavnih koraka na ovoj poveznici: na službenoj NASA-inoj stranici unesite ime i prezime, odaberite četveroznamenkasti do sedmeroznamenkasti PIN i potvrdite prijavu. Nakon prijave moguće je preuzeti digitalnu ukrcajnu kartu kao uspomenu. Sudjelovanje je besplatno, a cijeli postupak traje svega par minuta.
Iako je riječ o simboličnoj gesti, projekt je dio šireg NASA-inog nastojanja da javnost uključi u novo poglavlje ljudskog istraživanja svemira – ono koje ponovno vodi prema Mjesecu, a potom i dalje, prema Marsu.