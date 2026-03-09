GENIJALNI STUDENTI

Na natjecanju Space Tech Hackathon pobijedio projekt 'Gdje je moja divlja svinja'

L. Š. / Hina

09.03.2026 u 13:16

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Na prvom studentskom natjecanju 'Space Tech Hackathon', na kojem su studenti u timovima razvijali rješenja temeljena na svemirskim tehnologijama i satelitskim podacima, pobijedio je projekt 'Where’s My Hog' (Gdje je moja divlja svinja), priopćili su u ponedjeljak organizatori

Pobjednički projekt 'Where’s My Hog' (Gdje je moja divlja svinja) koristi satelitske podatke, umjetnu inteligenciju i snimke dronova za praćenje migracija divljih svinja te procjenu šteta na poljoprivrednim površinama. Uz novčanu nagradu od 2000 eura, pobjednici dobivaju i podršku Europske svemirske agencije (ESA) pri razvoju ideje i prijavi projekta na njihove natječaje, navodi se u priopćenju.

Događaj je organiziran 6. i 7. ožujka u sklopu projekta 'Pozdravi svemir', uz podršku ESA-e, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te programa akademskog poduzetništva Nuqleusa.

Drugo mjesto i novčana nagrada od 1000 eura pripali su projektu 'Urban Lungs' (Urbana pluća), koji analizom satelitskih podataka pomaže gradovima identificirati pregrijane i zapečaćene urbane površine bez zelenila te predlaže mjere za njihovu obnovu.

Treće mjesto i nagradu od 500 eura osvojio je projekt 'Polis – City Planning Tool' (Polis - alat za urbanističko planiranje), koji koristi umjetnu inteligenciju za simulaciju i predviđanje širenja gradova kako bi urbanistima i gradskim upravama pomogao u planiranju razvoja infrastrukture i prostora.

Podršku održavanju događaja pružili su i Sveučilište u Zagrebu, Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu, GameBoost Energy i napredna AI platforma Lovable, stoji u priopćenju.

tportal
