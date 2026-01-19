Rusija radi na domaćoj varijanti Starlinka: Uspostavit će dvije konstelacije satelita

Rusija će ove godine pokrenuti serijsku proizvodnju satelita za širokopojasni internet i uspostaviti domaću inačicu mreže satelita američkog Starlinka, rekao je izvršni direktor državne svemirske korporacije Roscosmos Dmitrij Bakanov

U skorijoj budućnosti Rusija namjerava uspostaviti dvije nove konstelacije satelita, objašnjava ruski gospodarski list Vzgljad. Konstelacija Zorkij (rus. oštrovidan - op. a.) omogućit će izradu digitalnih karata u realnom vremenu, a Rassvet (rus. zora) privatne kompanije Bjuro1440 bit će inačica Starlinkove mreže satelita za pružanje usluga širokopojasnog interneta, navodi list. Ove će godine u Rusiji krenuti serijska proizvodnja obje vrste satelita, najavio je Bakanov u petak za ruski Prvi program. Satelit Zorkij snima Zemljinu površinu iz svemira, a na temelju tih snimki izrađuju se digitalne karte koje se zatim upotrebljavaju za navigaciju bespilotnih letjelica i vozila, objasnio je čelnik Roscosmosa.

Prva tri satelita Zorkij lansirana su u nisku Zemljinu orbitu u prosincu prošle godine, objavile su ruske RIA Novosti, a prema dokumentima Roscosmosa, do 2031. godine u konstelaciji će ih biti 99. Do 2027. konstelacija Rassvet u niskoj Zemljinoj orbiti brojit će pak preko 300 satelita, istaknuo je Bakanov. Ta bi konstelacija trebala pružiti usluge širokopojasnog interneta na teško dostupnim teritorijima Rusije, uključujući Arktik, ali i omogućiti sigurnu komunikaciju vojnim snagama. "Ključno je pružiti komunikacijske usluge na svim područjima koja ne pokrivaju mreže na Zemlji", naglasio je čelnik Roscosmosa. Konstelacija od 300 satelita u niskoj Zemljinoj orbiti pokrivat će samo teritoriji Rusije, a ne cijeli svijet pa je cilj realan, prenosi pak Vzgljad riječi stručnjaka iz IT sektora Germana Klimenka. Mreža satelita Rassvet promijenit će sustav zapovijedanja i kontrole u oružanim snagama dok će sateliti Zorkij poboljšati učinkovitost visokopreciznih napada, izjavio je za ruski list vojni stručnjak Jurij Knutov. U civilnoj primjeni Rassvet će omogućiti pristup internetu u udaljenim regijama Rusije i poboljšati komunikaciju s brodovima, istaknuo je stručnjak, dok će Zorkij, primjerice, olakšati kontrolu usjeva, navodnjavanja i požara i omogućiti razvoj autonomnih vozila.