Pukotine na prozoru: Oštećena kineska svemirska letjelica sletjela na Zemlju

L. Š. / Hina

20.01.2026 u 03:35

Shenzhou-20
Shenzhou-20 Izvor: EPA / Autor: ANDRES MARTINEZ CASARES
Oštećena kapsula kineske svemirske letjelice Shenzhou 20 sletjela je u ponedjeljak na Zemlju

Kapsula, bez astronauta, sletjela je u pustinju Gobi na sjeveru Kine, prema službenim izvješćima. Državna novinska agencija Xinhua izvijestila je da su početni pregledi pokazali da kapsula izgleda normalno i da su zalihe u njoj u dobrom stanju. Povratna misija stoga je proglašena 'potpunim uspjehom'.

Svemirska letjelica Shenzhou 20, zajedno s tročlanom posadom, trebala se vratiti na Zemlju 5. studenog. Međutim, pukotine na prozoru, za koje kineski svemirski stručnjaci vjeruju da su uzrokovane sudarom s malim komadima svemirskog otpada, odgodile su povratak.

Astronauti su se sigurno vratili na Zemlju sredinom studenog u istoj svemirskoj letjelici u kojoj su njihovi nasljednici na misiji Shenzhou 21 stigli na svemirsku postaju Tiangong. Orbitalni otpad, ili svemirsko smeće, odnosi se na objekte, poput satelita ili njihovih fragmenata, koji lete u svemiru i više se ne koriste. Tijekom desetljeća međunarodnih svemirskih putovanja, svemirski otpad postao je sve veći problem.

