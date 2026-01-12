Povratak prema Mjesecu nakon 50 godina: NASA objavila tko su astronauti koji kreću u povijesnu misiju

Povratak Amerikanaca prema Mjesecu nakon više od pola stoljeća velika je stvar za i danas aktualnu svemirsku utrku

Prva ljudska misija prema Mjesecu nakon više od pola stoljeća mogla bi biti lansirana prije nego što se mislilo. NASA razmatra mogućnost da Artemis II poleti već u prvom tjednu veljače, čime bi započelo novo poglavlje svemirske utrke. Misija Artemis II trebala bi trajati oko deset dana i odvest će posadu dalje u svemir nego što je ijedan čovjek ikada bio. Iako se astronauti neće spuštati na površinu Mjeseca, let ima ključnu ulogu u pripremi budućeg povratka ljudi na Mjesec, prvi put od završetka programa Apollo 1970-ih godina.

Kad je lansiranje? NASA-in lansirni prozor otvara se 6. veljače i proteže se u proljeće, a agencija želi da raketa poleti najkasnije do kraja travnja. Točan datum još nije određen i ovisit će o završnim provjerama rakete Space Launch System, svemirske kapsule Orion u kojoj će se nalaziti posada, kao i svih zemaljskih sustava. Lansiranje je planirano iz Svemirskog centra Kennedy na Floridi. Tko leti? Christina Koch, Jeremy Hansen, Victor Glover i zapovjednik Reid Wiseman, piše BBC. Zapovjednik Wiseman na konferenciji za medije poručio je da će posada iz svemirske letjelice moći promatrati dijelove Mjeseca koje misije Apollo još nisu zabilježile. 'Vidjet ćemo stvari koje nijedno ljudsko oko još nije vidjelo', rekao je. Misija će trajati oko 10 dana, a astronauti će imati tri sata za detaljna opažanja Mjesečeve površine. 'Ljudsko oko je jedno od najboljih znanstvenih instrumenata koje imamo', naglasila je Koch, dodavši da su geolozi iznimno uzbuđeni zbog novih spoznaja koje bi mogle odgovoriti na neka od najvećih pitanja čovječanstva, kao i ono vječito popularno – jesmo li sami u svemiru. Letjelica će nositi simbolično ime Integrity. 'Mir i nada za cijelo čovječanstvo - to želimo', objasnio je Wiseman. Posada Artemisa II Christina Koch - prva žena na Mjesecu

Izvor: Društvene mreže / Autor: NASA

Inženjerka i astronautkinja Christina Koch bit će prva žena koja će otputovati na Mjesec. NASA-i se pridružila 2013. godine, a 2019. provela je 328 dana na Međunarodnoj svemirskoj postaji, oborivši rekord za najduži neprekinuti boravak u svemiru za jednu ženu. Tada je sudjelovala i u prvoj isključivo ženskoj svemirskoj šetnji. Inspiraciju je pronašla u fotografiji 'Earthrise' iz misije Apollo 8, a sada se nada da će njezin let potaknuti novu generaciju na optimizam i istraživanja. Jeremy Hansen - prvi Kanađanin na Mjesecu

Izvor: Društvene mreže / Autor: NASA

Kanađanin Jeremy Hansen bit će prvi neamerički astronaut na Mjesecu. Još ga je kao dječaka inspirirala misija Apollo 8, a nju mnogi pamte kao trenutak nade u turbulentnoj 1968. godini. Hansen je bivši vojni pilot, fizičar i akvanaut, a 2009. se pridružio Kanadskoj svemirskoj agenciji. Bio je i prvi Kanađanin koji je vodio trening astronauta u NASA-inom Svemirskom centru Johnson. Oženjen je i otac troje djece. Victor Glover - prvi crnac na Mjesecu

Izvor: Društvene mreže / Autor: NASA

Victor Glover bit će prvi crnac astronaut na Mjesecu. Glover je pilot koji se NASA-i pridružio 2013. godine, a 2020. odletio je na ISS kao pilot misije Crew-1. Njegov pozivni znak 'IKE' navodno znači 'I Know Everything' jer ima tri diplome, uglavnom iz inženjerstva. Oženjen je i otac četvero djece. Poznat je po karizmi i energiji te kaže: 'Istraživati je u našoj prirodi. Želimo shvatiti gdje smo i zašto smo ovdje.'

Reid Wiseman - zapovjednik misije

Izvor: Društvene mreže / Autor: NASA