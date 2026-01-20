Ulaganja u svemirsku tehnologiju skočila u 2025. godini

Svemirska infrastruktura sve se više smatra strateškim nacionalnim prioritetom i zemlje se natječu za ulaganja kako bi osigurale geopolitičku prednost, primjećuje Reuters. Ulaganja u taj sektor dosegnula su rekordne razine u 2025. godini, uz skok ulaganja privatnog sektora za 48 posto, na 12,4 milijarde dolara, uključujući 3,8 milijardi dolara u četvrtom tromjesečju, pokazuju podaci Seraphim Spacea.

Financiranje je nadmašilo prethodnu najvišu razinu, zabilježenu u 2021., i označilo potpuni oporavak sektora od pada u 2022. godini, uz snažniji rast od tržišta rizičnog kapitala u cjelini.

SAD je prošle godine dominirao ulaganjima od 7,3 milijarde dolara, ili oko 60 posto globalnog iznosa, uz podršku izdašne potrošnje na usluge lansiranja i programe povezane s obranom, poput inicijative Pentagona Zlatna kupola. Iznos je bio više nego dvostruko veći nego u 2024.