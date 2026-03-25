Porota odlučila: Meta mora platiti 375 milijuna dolara jer nije zaštitila djecu

Porota u američkoj saveznoj državi Novi Meksiko naložila je tvrtki Meta Platforms plaćanje 375 milijuna dolara globe zbog obmanjivanja potrošača o sigurnosti njezinih platformi i omogućavanja nanošenja štete korisnicima, uključujući seksualno iskorištavanje djece.
Tužba je pokrenuta u prosincu 2023., nakon dvogodišnje Guardianove istrage objavljene u travnju te godine, a koja je otkrila da su Facebook i Instagram postali tržišta za seksualnu trgovinu djecom. Tužitelji su više puta citirali tu istragu.
Meta će morati platiti 5000 dolara po prekršaju nakon što je porota utvrdila da je kriva po stavkama obje tužbe koje je podnijela država prema Zakonu o nepoštenoj praksi. Kompanija je najavila žalbu i optužila državno odvjetništvo za iznošenje 'senzacionalističkih, irelevantnih argumenata odabiranjem samo dokumenata koji tužbi idu u prilog'.
Oglušili se na upozorenja
Interni dokumenti i svjedočanstva koje je pribavilo Ministarstvo pravosuđa Novog Meksika tijekom parnice otkrili su da su i zaposlenici tvrtke i vanjski stručnjaci za sigurnost djece opetovano upozoravali na rizike i štetne okolnosti na Metinim platformama.
Dokazi predstavljeni poroti uključivali su pojedinosti o uhićenju trojice muškaraca 2024. godine, optuženih za seksualno vrebanje djece na Metinim platformama i pokušaj susreta s njima. Bio je to dio istrage koju su vodili tajni agenti i koju je ured državnog odvjetnika nazvao operacijom MetaPhile.
Metina odluka iz 2023. godine o kriptiranju razgovora u aplikaciji Facebook Messenger – koju su predatori koristili kao alat za mamljenje maloljetnika i razmjenu slika zlostavljanja djece – blokirala je pristup ključnim dokazima zločina. Svjedoci su potvrdili manjkavosti u izvješćivanju Mete o zločinima koji se događaju na njezinim platformama, uključujući razmjenu materijala o seksualnom zlostavljanju djece.
Kompanija je generirala velike količine nekvalitetnih izvješća pretjerano se oslanjajući na umjetnu inteligenciju za moderiranje svojih platformi, a ta su izvješća bila beskorisna za provedbu zakona i onemogućavala su istragu.
Dodatne kazne i promjene dizajna
Ured glavnog državnog odvjetnika zatražit će dodatne financijske kazne i izmjene Metinih platformi da bi ponudile 'jaču zaštitu za djecu'. Promjene u dizajnu koje država traži uključuju uvođenje učinkovite provjere dobi, uklanjanje predatora s platforme i zaštitu maloljetnika od šifrirane komunikacije koja štiti one s lošim namjerama.
U snimljenim iskazima koji su prikazani na suđenju, šef Mete Mark Zuckerberg i čelnik Instagrama Adam Mosseri rekli su da su zločini protiv djece, poput seksualnog iskorištavanja i štete za mentalno zdravlje, neizbježni na platformama tvrtke zbog njihovih golemih baza korisnika.
Također su rekli da su uložili milijarde u tehnološke nadogradnje kako bi djeca bila sigurna na njihovim platformama, uključujući tinejdžerske korisničke račune na Instagramu i zadanu zaštitu za korisnike u dobi između 13 i 17 godina.
Suđenje je trajalo gotovo sedam tjedana, pri čemu su i tvrtka i država pozvale svjedoke, od stručnjaka za sigurnost djece do sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke. Porota je o presudi raspravljala oko 24 sata.
Meta je također predmet zasebne tužbe u Los Angelesu. Sa Snapom, TikTokom i YouTubeom, optužena je da su svjesno dizajnirali svoje platforme kako bi stvarale ovisnost mladih korisnika, pridonoseći problemima kao što su depresija, poremećaji prehrane, samoozljeđivanje i drugi izazovi mentalnog zdravlja.