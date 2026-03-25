Porota odlučila: Meta mora platiti 375 milijuna dolara jer nije zaštitila djecu

Ovo je prvo suđenje na kojem je Meta proglašena odgovornom za djela počinjena na svojoj platformi.

Tužba je pokrenuta u prosincu 2023., nakon dvogodišnje Guardianove istrage objavljene u travnju te godine, a koja je otkrila da su Facebook i Instagram postali tržišta za seksualnu trgovinu djecom. Tužitelji su više puta citirali tu istragu.

Meta će morati platiti 5000 dolara po prekršaju nakon što je porota utvrdila da je kriva po stavkama obje tužbe koje je podnijela država prema Zakonu o nepoštenoj praksi. Kompanija je najavila žalbu i optužila državno odvjetništvo za iznošenje 'senzacionalističkih, irelevantnih argumenata odabiranjem samo dokumenata koji tužbi idu u prilog'.

Oglušili se na upozorenja

Interni dokumenti i svjedočanstva koje je pribavilo Ministarstvo pravosuđa Novog Meksika tijekom parnice otkrili su da su i zaposlenici tvrtke i vanjski stručnjaci za sigurnost djece opetovano upozoravali na rizike i štetne okolnosti na Metinim platformama.

Dokazi predstavljeni poroti uključivali su pojedinosti o uhićenju trojice muškaraca 2024. godine, optuženih za seksualno vrebanje djece na Metinim platformama i pokušaj susreta s njima. Bio je to dio istrage koju su vodili tajni agenti i koju je ured državnog odvjetnika nazvao operacijom MetaPhile.

Metina odluka iz 2023. godine o kriptiranju razgovora u aplikaciji Facebook Messenger – koju su predatori koristili kao alat za mamljenje maloljetnika i razmjenu slika zlostavljanja djece – blokirala je pristup ključnim dokazima zločina. Svjedoci su potvrdili manjkavosti u izvješćivanju Mete o zločinima koji se događaju na njezinim platformama, uključujući razmjenu materijala o seksualnom zlostavljanju djece.

Kompanija je generirala velike količine nekvalitetnih izvješća pretjerano se oslanjajući na umjetnu inteligenciju za moderiranje svojih platformi, a ta su izvješća bila beskorisna za provedbu zakona i onemogućavala su istragu.