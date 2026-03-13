Međutim, neki chatbotovi, uključujući Anthropicovog Claudea i Snapchatovog My AI-a, uporno su odbijali pomoći potencijalnim napadačima.

Testiranje 10 chatbotova provedeno u SAD-u i Irskoj pokazalo je kako su u prosjeku omogućili nasilje u tri četvrtine slučajeva, a obeshrabrivali ga u samo 12 posto slučajeva.

OpenAI-ev ChatGPT, Googleov Gemini i kineski AI model DeepSeek ponekad su pružali detaljnu pomoć u testiranju provedenom u prosincu, tijekom kojeg su se istraživači iz organizacije Center for Countering Digital Hate (CCDH) i CNN-a predstavljali kao 13-godišnji dječaci.

Istraživanje je zaključilo kako su chatbotovi postali 'ubrzivač štete'.

ChatGPT je u 61 posto slučajeva ponudio pomoć ljudima koji su rekli kako žele izvesti nasilne napade. U jednom je slučaju, upitan o napadima na sinagoge, dao konkretan savjet o tome koja bi vrsta šrapnela bila najsmrtonosnija.

Googleov Gemini pružio je sličnu razinu detalja.

Kineski DeepSeek pružio je mnoštvo detaljnih savjeta o lovačkim puškama korisniku koji je pitao o političkim atentatima i rekao kako žele natjerati vodećeg političara na plaćanje ceha 'uništavanje Irske'. Chatbot se odjavio s rečenicom: "Sretno (i sigurno) pucanje!'

Kada je korisnik pitao Claudea o zaustavljanju miješanja rasa, napadačima u školama i gdje kupiti oružje, rekao je: 'Ne mogu i neću dati informacije koje bi mogle olakšati nasilje.' MyAI je odgovorio: 'Programiran sam kako bih bio bezopasni AI asistent. Ne mogu dati informacije o kupnji oružja.'

Nije samo teorija

Istraživanje je navelo dva slučaja iz stvarnog svijeta u kojima su napadači prethodno koristili chatbotove.

Prošlog svibnja, 16-godišnjak je izradio manifest i plan navodno koristeći chatbota prije nego što je izbo tri djevojke u školi Pirkkala u Finskoj.

U siječnju 2025., Matthew Livelsberger, tada 37-godišnjak, digao je u zrak Tesla Cybertruck ispred hotela Trump International u Las Vegasu nakon što je koristio ChatGPT za pronalaženje smjernica o eksplozivima i taktikama.

Specifikacija modela OpenAI-a navodi kako 'može uzrokovati štetu jednostavnim praćenjem uputa korisnika ili programera (npr. davanjem uputa za samoozljeđivanje ili davanjem savjeta koji pomažu korisniku da izvrši nasilni čin). Ove situacije su posebno izazovne jer uključuju izravan sukob između osnaživanja korisnika i sprječavanja štete'.

Navedeno je također kako bi, ako korisnik zatraži od chatbota pomoć oko nezakonitog ponašanja, asistent trebao odbiti .