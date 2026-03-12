Djeca mlađa od 13 moći će koristiti WhatsApp, ali uz roditeljski nadzor

Računi za djecu mlađu od 13 godina imat će znatno ograničene mogućnosti. Bit će im dostupne samo poruke i pozivi , a neke druge funkcije WhatsAppa neće biti dostupne. Djeca tako neće imati pristup chatbotu Meta AI , statusima ni kanalima u aplikaciji.

Prema novoj opciji, koja će se postupno uvoditi u narednim mjesecima, roditelji će moći otvoriti račun na WhatsAppu za svoje dijete i povezati ga sa svojim profilom , čime će dobiti pristup nizu roditeljskih kontrola. Takvi računi morat će ostati povezani s roditeljskim profilom do djetetova 13. rođendana, nakon čega roditelj može odgoditi odvajanje računa još do godinu dana.

Roditelji će pritom imati kontrolu nad time tko može kontaktirati s njihovim djetetom, u koje se grupe može uključiti te koje su postavke privatnosti aktivne. Sadržaj poruka neće biti vidljiv roditeljima jer će komunikacija i dalje ostati zaštićena end-to-end enkripcijom.

U okviru novih pravila neke funkcije bit će dodatno ograničene. Primjerice, opcija automatskog brisanja poruka (disappearing messages) neće biti dostupna u pojedinačnim razgovorima na dječjim računima.

Roditelji će dobivati obavijesti ako se broj članova grupe na WhatsAppu u kojoj se nalazi dijete naglo poveća ili ako netko uključi opciju automatskog brisanja poruka.

Kako će se provjeravati dob

Na pitanje kako planira spriječiti zloupotrebe i osigurati poštivanje dobnih ograničenja, Meta je navela da će račune za mlađe korisnike postavljati i upravljati njima roditelji jer su prema procjeni tvrtke najbolje pozicionirani da odluče kada je njihovo dijete spremno koristiti aplikaciju.

Ako Meta utvrdi da je korisnik mlađi od 13 godina, račun će biti blokiran dok se ne poveže s računom roditelja ili skrbnika. Tvrtka također priznaje da nema podatke o tome koliko djece mlađe od 13 godina već koristi WhatsApp, ali tvrdi da su upravo roditelji tražili uvođenje sigurnijeg načina korištenja aplikacije za mlađe korisnike.

Minimalna dob za samostalno otvaranje računa na WhatsAppu i dalje ostaje 13 godina, što je globalni standard za mnoge digitalne platforme.

Tema zaštite djece na internetu posljednjih mjeseci je pod sve većim regulatornim pritiskom. Prošlog mjeseca britanski regulator kaznio je platformu Reddit s više od 14 milijuna funti jer nije imala adekvatne sustave provjere dobi koji bi spriječili korištenje platforme djeci mlađoj od 13 godina. Reddit je na tu kaznu uložio žalbu.