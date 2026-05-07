'Altman? Jednoj osobi govorio je jedno, drugoj drugo. Bilo je to kaotično okruženje za rad'

Murati, koja danas vodi svoju AI kompaniju Thinking Machines Lab, opisala je Altmanov stil upravljanja kao 'težak i kaotičan'. Prema njezinim riječima, on je često različitim ljudima govorio različite stvari, što je stvaralo nepovjerenje i nestabilno radno okruženje, piše Business Insider.

Među svjedocima bila je i Shivon Zilis , bivša članica upravnog odbora OpenAI-a i majka četvero Muskove djece , a porota je putem videa gledala i slušala svjedočenja bivše tehnološke direktorice Mire Murati te bivše članice odbora Helen Toner.

Tijekom svjedočenja pred porotom niz bivših članova uprave i vodećih ljudi kompanije iznio je kritike na račun Altmanova vodstva, a velik dio njih odnosi se na turbulentno razdoblje iz 2023. godine, kada je nakratko smijenjen s pozicije izvršnog direktora.

'Brinulo me to što je Sam jednoj osobi govorio jedno, a drugoj potpuno nešto drugo. To je stvaralo vrlo teško i kaotično okruženje za rad', rekla je Murati. Dodala je da problem nije bio povezan sa sigurnošću umjetne inteligencije, nego s načinom na koji je Altman vodio kompaniju. 'Radilo se o tome da Sam stvara kaos', rekla je.

Unatoč kritikama, Murati je podržala Altmanov povratak na čelo OpenAI-a nakon njegove smjene 2023. godine jer je smatrala da su tada bili pred raspadom. 'Bila sam zabrinuta da bi se kompanija mogla potpuno urušiti', rekla je.

Lansirao ChatGPT bez uključivanja odbora

Kritike na račun komunikacije s upravom iznijela je i Zilis rekavši da je bila nezadovoljna načinom na koji je Altman lansirao ChatGPT bez uključivanja odbora. 'Nisam bila jedina. Cijeli odbor imao je problem s onim što se dogodilo bez ikakve komunikacije s upravom', rekla je.

Zilis je, kaže, bila zabrinuta i zbog mogućeg poslovnog dogovora između OpenAI-a i startupa Helion Energy, koji razvija tehnologije nuklearne energije, jer su i Altman i suosnivač OpenAI-a Greg Brockman bili investitori u toj kompaniji. Iako su ulaganja bila prijavljena odboru, Zilis je rekla da joj je ideja takvog partnerstva djelovala neočekivano i riskantno. 'Djelovalo je potpuno izvan konteksta. Pitala sam se zašto bismo toliko ulagali u spekulativnu tehnologiju', rekla je.

Bivša članica odbora Helen Toner rekla je da je o lansiranju ChatGPT-ja doznala praktički preko društvenih mreža. Prema njezinu svjedočenju, jedan od zaposlenika OpenAI-a pitao je drugog člana odbora zna li uprava za novi proizvod, nakon čega je vidjela prve objave i snimke zaslona ChatGPT-ja na Twitteru (danas X).

'Nisam bila iznenađena jer sam već bila naviknuta na to da odbor često nije dovoljno informiran o stvarima koje se događaju', rekla je Toner. Pojasnila je i zašto je upravni odbor 2023. godine glasao za Altmanovu smjenu.

'Postojao je niz problema – obrazac ponašanja koji nije bio povezan s iskrenošću i otvorenošću, otpor odboru koji bi provodio nadzor, ali i zabrinuti članovi njegova najbližeg menadžerskog tima zbog metoda upravljanja i manipuliranja procesima u odboru', rekla je Toner.

Altman je posljednjih dana javno priznao opravdanost dijela kritika. Nakon članka u The New Yorkeru, koji je propitivao njegovu iskrenost, u objavi na blogu napisao je da 'nije ponosan na svoju sklonost izbjegavanju sukoba', dodajući da je to OpenAI-u nanijelo 'veliku štetu' i stvorilo 'veliki kaos za kompaniju'.