Opaki rezovi u Meti: Otkaz bi moglo dobiti 20 posto zaposlenika

Trenutačno još nije određen točan datum otpuštanja, a ni konačan broj radnih mjesta koja bi mogla biti ukinuta. Međutim, prema izvorima, vodeći menadžeri već su dobili upute da počnu pripremati planove za smanjenje broja zaposlenih.

Meta Platforms planira opsežna otpuštanja koja bi mogla zahvatiti preko 20 posto zaposlenika , navode informacije koje su za Reuters potvrdili izvori upoznati s planovima kompanije. Cilj joj je smanjiti troškove dok istodobno ulaže velike iznose u infrastrukturu za umjetnu inteligenciju i prilagođava se radnom okruženju u kojem AI alati 'povećavaju produktivnost zaposlenika'.

Najveći rezovi od 'godine učinkovitosti'

Ako se potvrdi scenarij od oko 20 posto otpuštanja, to bi bilo najveće smanjenje radne snage u Meti od restrukturiranja 2022. i 2023. godine, a koje je izvršni direktor Mark Zuckerberg nazvao 'godinama učinkovitosti'.

Prema posljednjem financijskom izvješću, kompanija je krajem prosinca zapošljavala gotovo 79.000 ljudi. U studenome 2022. već je otpustila oko 11.000 zaposlenika, odnosno približno 13 posto tadašnje radne snage, a nekoliko mjeseci kasnije najavljeno je dodatnih 10.000 otkaza, piše Guardian.

Velika ulaganja u umjetnu inteligenciju

U posljednjih godinu dana Zuckerberg snažno usmjerava tvrtku prema razvoju generativne umjetne inteligencije. Meta je ponudila iznimno visoke plaće vodećim istraživačima u području AI-a kako bi ih privukla u novi tim za razvoj takozvane superinteligencije.

Također je najavila plan ulaganja od oko 600 milijardi dolara do 2028. godine u izgradnju velikih podatkovnih centara koji će podržavati AI sustave.

Istodobno Meta provodi niz akvizicija da bi ojačala svoje pozicije u tom području. Nedavno je kupila 'AI društvenu mrežu' Moltbook, razvijenu za interakciju AI agenata, a planira uložiti najmanje dvije milijarde dolara u kineski startup Manus koji razvija umjetnu inteligenciju.

AI smanjuje potrebu za velikim timovima

Zuckerberg je već ranije nagovijestio da bi razvoj umjetne inteligencije mogao značajno promijeniti način rada u tehnološkim tvrtkama. U siječnju je izjavio da već vidi projekte za koje su nekad bili potrebni veliki timovi, a sada ih može ostvariti iznimno talentiran pojedinac uz pomoć AI alata.

Takav pristup sve je prisutniji u tehnološkom sektoru. Primjerice, Amazon je početkom godine potvrdio rezanje od oko 16.000 radnih mjesta, a fintech tvrtka Block, koju vodi Jack Dorsey, otpustila je gotovo polovicu zaposlenika uz obrazloženje da napredak umjetne inteligencije omogućuje veću produktivnost s manjim brojem ljudi.

Meta pokušava ojačati svoju poziciju u području umjetne inteligencije nakon nekoliko problema s modelima iz serije Llama 4. Kompanija je prošle godine bila kritizirana zbog rezultata testiranja tih modela, a najveća verzija modela, nazvana Behemoth, na kraju nije ni objavljena.

Tim za superinteligenciju sada razvija novi model pod nazivom Avocado, no prema dostupnim informacijama, njegovi rezultati zasad ne ispunjavaju očekivanja. Planirana otpuštanja stoga predstavljaju dio šire strategije u kojoj Meta nastoji smanjiti troškove tradicionalnog poslovanja te istodobno agresivno ulaže u razvoj umjetne inteligencije.