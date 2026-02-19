Povijesno suđenje: Zuckerberg pred ožalošćenim roditeljima branio Instagram od optužbi

'Ne bi trebalo dugo za promjenu algoritamskog sadržaja. Je li to tako teško učiniti, gospodine Zuckerberg?' poručila je majka tinejdžerice koja je počinila samoubojstvo

Mark Zuckerberg, šef Mete, na sudu je branio svoju tvrtku od tvrdnji da je ciljala mlade korisnike. Tijekom suđenja u Los Angelesu u SAD-u bio je suočen s više internih dokumenata. Tvrdio je da odvjetnici 'pogrešno karakteriziraju' njihovu komunikaciju, predstavljenu kao značajan dokaz u prilog tvrdnji da platforme društvenih mreža poput Instagrama izazivaju ovisnost kod djece. Bilo je to Zuckerbergovo prvo pojavljivanje pred porotom.

Suđenje, u kojem je Googleov YouTube također tuženik, pomno se prati zbog mogućih implikacija za tisuće sličnih tužbi. TikTok i Snapchat, također navedeni u njoj, postigli su nagodbe neposredno prije početka suđenja, a uvjeti nagodbi nisu objavljeni. Meta je više puta tvrdila da je poduzela mjere za zaštitu mladih korisnika i da zabranjuje pristup osobama mlađim od 13 godina. No Mark Lanier, odvjetnik glavne tužiteljice u slučaju - poznate po inicijalima K.G.M. - više puta predočio je interne e-poruke, poruke i istraživanja koja pokazuju da Zuckerberg i drugi zaposlenici Mete raspravljaju o korištenju Instagrama i Facebooka među tinejdžerima i mlađima. Jedna od e-poruka iz 2019. godine, poslana Zuckerbergu i trojici visokorangiranih direktora Mete, ukazala je na probleme do kojih dolazi zbog toga što se ne provodi dobno ograničenje. 'Zbog toga je teže tvrditi da činimo sve što možemo', naveo je u poruci Nick Clegg, a on je nekoliko godina radio kao voditelj globalnih poslova Mete nakon što je bio zamjenik premijera Ujedinjenog Kraljevstva.

Manje od jedan posto prihoda Lanier je pitao Zuckerberga o izvješću vanjske tvrtke iz 2019. godine o istraživanju provedenom za potrebe Instagrama, a ono je otkrilo da tinejdžeri koji koriste platformu kažu da su 'ovisni unatoč tome kako se osjećaju zbog nje', dodajući da oni imaju 'naraciju ovisnosti o korištenju Instagrama'. 'Može ih to natjerati da se osjećaju dobro, može ih to natjerati da se osjećaju loše, mogu poželjeti da mogu provoditi manje vremena brinući se o tome', navedeno je u izvješću. Zuckerberg je napomenuo da istraživanje nije provedeno u Meti. Kada ga je Paul Schmidt, odvjetnik tvrtke, ispitivao o tom izvješću, rekao je da su u njemu spomenuti i 'pozitivni' aspekti korištenja Instagrama. Schmidt je izvješće pozicionirao kao dio Metinih kontinuiranih napora za poboljšanje njenih platformi.

Još jedna prezentacija iz 2018. godine pokazala je da tvrtka raspravlja o uspješnom zadržavanju tinejdžera na platformi, unatoč tvrdnjama da im to nije dopušteno. Zuckerberg je rekao da 'uvijek žali' što nije brže napredovao u identificiranju korisnika mlađih od 13 godina, ali vjeruje da je tvrtka s vremenom stigla na 'pravo mjesto'. Napomenuo je da tinejdžeri kao korisnici predstavljaju 'manje od jedan posto' prihoda od oglašavanja za tvrtku i optužio Laniera da je dokument o tinejdžerima izvukao iz konteksta. Također je rekao da je njegova tvrtka vodila 'razne razgovore' o izradi verzija svojih proizvoda koje bi djeca mlađa od 13 godina mogla koristiti 'na reguliran način'. Istaknuo je i uslugu Messenger Kids, za koju je rekao da 'nije baš popularna', a koristi je 'sa svojom djecom'. Zuckerberg i njegova supruga Priscilla Chan, naime, imaju troje djece. 'Pogrešno opisujete ono što govorim. Ne čudi me što su ljudi interno proučavali ovo', rekao je Zuckerberg. Tinejdžeri kao glavni prioritet Lanier je također suočio Zuckerberga s naporima koje je njegova tvrtka uložila da bi navela tinejdžere na korištenje platforme. Pokazao je e-poruke Zuckerberga, kao i druge interne poruke, u kojima su zaposlenici jasno raspravljali o 'korištenju među tinejdžerima' i kako ga povećati. U jednoj od njih iz 2015. godine Zuckerberg je rekao skupini direktora da njegovi ciljevi za godinu uključuju 'povećanje vremena provedenog za 12 posto' i 'preokret trenda tinejdžera'. U zasebnoj e-poruci iz 2017. godine jednog od direktora navedeno je pak kako je 'Mark odlučio da su tinejdžeri glavni prioritet tvrtke'. Zuckerberg je rekao da je 'ranije' direktorima dao ciljeve za povećanje vremena provedenog na platformama, ali je inzistirao na tome da to više nije način na koji tvrtka posluje. Odgovarajući na Schmidtovo pitanje, objasnio je da Meta ne bi trajala toliko godina da se usredotočila samo na metrike poput vremena provedenog na svojim platformama. Napomenuo je da je godinama radio na rješavanju 'problematične upotrebe' platformi poput Instagrama 'jer je to nešto što je ispravno činiti'. Schmidt je spomenuo Instagramove alate objavljene 2018. godine, a oni omogućuju korisniku postavljanje dnevnih ograničenja korištenja, upozorenja za provedeno vrijeme i isključivanje obavijesti noću. Lanier je kasnije ukazao na interni Metin dokument koji je pokazao koliko su tinejdžeri rijetko odlučili koristiti ove alate - samo ih 1,1 posto upotrebljavalo dnevno ograničenje korištenja.

Roditelji u sudnici i ispred nje K.G.M., koja je počela koristiti Instagram s devet godina, prisustvovala je suđenju, sjedeći točno nasuprot Zuckerbergu, a on je na sud stigao u pratnji osiguranja i suradnika. Ožalošćeni roditelji koji su izgubili djecu također su bili u sudnici, iako je samo malom broju njih bilo dopušteno sjediti. Više roditelja i članova obitelji okupilo se ispred sudnice da bi iskazali podršku onima čija su djeca patila zbog loših posljedica korištenja društvenih mreža i ovisnosti. Lori Schott bila je jedna od njih, a nosila je veliku značku s fotografijom kćeri Annalee Schott, koja se ubila u dobi od 18 godina. Istaknula je da se platforme poput Instagrama mogu promijeniti. 'Ne bi trebalo dugo za promjenu algoritamskog sadržaja kako se djeca ne bi ubijala. Je li to tako teško učiniti, gospodine Zuckerberg?' poručila je. Suđenje bi trebalo trajati nekoliko tjedana i uključivat će svjedočenja bivših zaposlenika Mete. Trebao je svjedočiti i šef YouTubea Neal Mohan, ali više nije na popisu svjedoka. Prošlog tjedna Adam Mosseri, šef Instagrama, tijekom suđenja osporio je ideju ovisnosti o društvenim mrežama, tvrdeći da čak ni 16 sati korištenja te platforme u jednom danu ne pokazuje da je netko ovisan o njoj.