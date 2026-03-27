Nakon gašenja Sore, OpenAI privremeno odustaje od ChatGPT-ja namijenjenog samo odraslima

Tvrtka je navodno imala poteškoća sa zaposlenicima, investitorima, obukom modela koji su prije izbjegavali erotski sadržaj i uklanjanjem ilegalnog ponašanja poput bestijalnosti ili incesta
Nakon iznenadnog gašenja generatora videa Sore, OpenAI je na neodređeno vrijeme odustao od planova za izdavanje erotskog robota za brbljanje za odrasle zbog zabrinutosti zaposlenika i investitora.
Planovi za takvu značajku, najavljenu u listopadu 2025. s planom za izdavanje u prosincu iste godine, već su bili odgođeni dok su u tvrtki raspravljali hoće li je uopće izdati.
Chatbot orijentiran na odrasle, navodno nazvan Citron mode, sada je na čekanju, bez planiranog datuma izdavanja. Tvrtka je navodno imala poteškoća s obukom modela koji su prije izbjegavali erotski sadržaj, a također i s uklanjanjem ilegalnog ponašanja poput bestijalnosti ili incesta.
Open AI želi provesti dugoročno istraživanje o učincima erotskih chatova i vezanosti korisnika za umjetnu inteligenciju, dodajući da trenutno još nema dovoljno 'empirijskih dokaza' o toj temi. Također želi izbaciti 'sporedne projekte' poput Sore i erotskog chatbota te se usredotočiti na svoje ključne alate za produktivnost poput asistenata za kodiranje.
Ideja za značajke za odrasle nastala je nakon što je OpenAI najavio dodavanje roditeljskih kontrola i značajki automatskog otkrivanja dobi za ChatGPT.
Glavni izvršni direktor Sam Altman rekao je još u listopadu da je tvrtka oduvijek bila oprezna zbog zabrinutosti oko ovisnosti vezanih uz AI, ali vjeruje da može 'sigurno ublažiti ograničenja u većini slučajeva'.
Međutim način rada za odrasle navodno je izazvao zabrinutost među investitorima, posebno usred kontroverze koju je izazvao konkurentski xAI-ev model Grok jer je generirao deepfake gole slike stvarnih odraslih ljudi i djece. Osoblje je također bilo zabrinuto zbog ove značajke, a jedan od viših zaposlenika napustio je tvrtku zbog ovog problema.
Još jedan izazov je OpenAI-eva tehnologija provjere dobi, uvedena nakon tužbi obitelji, prema kojima ChatGPT šteti njihovoj djeci, a koja navodno griješi u više od deset posto slučajeva, piše Engadget.