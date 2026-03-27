Nakon gašenja Sore, OpenAI privremeno odustaje od ChatGPT-ja namijenjenog samo odraslima

Planovi za takvu značajku, najavljenu u listopadu 2025. s planom za izdavanje u prosincu iste godine, već su bili odgođeni dok su u tvrtki raspravljali hoće li je uopće izdati.

Nakon iznenadnog gašenja generatora videa Sore , OpenAI je na neodređeno vrijeme odustao od planova za izdavanje erotskog robota za brbljanje za odrasle zbog zabrinutosti zaposlenika i investitora.

Chatbot orijentiran na odrasle, navodno nazvan Citron mode, sada je na čekanju, bez planiranog datuma izdavanja. Tvrtka je navodno imala poteškoća s obukom modela koji su prije izbjegavali erotski sadržaj, a također i s uklanjanjem ilegalnog ponašanja poput bestijalnosti ili incesta.

Open AI želi provesti dugoročno istraživanje o učincima erotskih chatova i vezanosti korisnika za umjetnu inteligenciju, dodajući da trenutno još nema dovoljno 'empirijskih dokaza' o toj temi. Također želi izbaciti 'sporedne projekte' poput Sore i erotskog chatbota te se usredotočiti na svoje ključne alate za produktivnost poput asistenata za kodiranje.

Ideja za značajke za odrasle nastala je nakon što je OpenAI najavio dodavanje roditeljskih kontrola i značajki automatskog otkrivanja dobi za ChatGPT.

Glavni izvršni direktor Sam Altman rekao je još u listopadu da je tvrtka oduvijek bila oprezna zbog zabrinutosti oko ovisnosti vezanih uz AI, ali vjeruje da može 'sigurno ublažiti ograničenja u većini slučajeva'.

Međutim način rada za odrasle navodno je izazvao zabrinutost među investitorima, posebno usred kontroverze koju je izazvao konkurentski xAI-ev model Grok jer je generirao deepfake gole slike stvarnih odraslih ljudi i djece. Osoblje je također bilo zabrinuto zbog ove značajke, a jedan od viših zaposlenika napustio je tvrtku zbog ovog problema.

Još jedan izazov je OpenAI-eva tehnologija provjere dobi, uvedena nakon tužbi obitelji, prema kojima ChatGPT šteti njihovoj djeci, a koja navodno griješi u više od deset posto slučajeva, piše Engadget.