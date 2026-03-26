VIDEO Melania prošetala s humanoidnim robotom: Evo što znamo o ovom modelu

Američka prva dama predstavila je viziju budućnosti u kojoj humanoidni roboti preuzimaju ulogu edukatora, podučavajući učenike filozofiji, umjetnosti i znanosti

Na obrazovnom samitu u Bijeloj kući, koji je organizirala u srijedu, Melania Trump se prošetala uz crno-bijelog humanoidnog robota bez lica – model nazvan Figure 03. Riječ je o AI robotu razvijenom za obavljanje svakodnevnih zadataka, piše NBC News.

U videosnimkama sa samita robot hoda uz prvu damu, pozdravlja okupljene na više jezika i gestikulira. 'Figure 03, hvala vam što ste mi se pridružili. Pošteno je reći da ste moj prvi humanoidni gost u Bijeloj kući, a koji je proizveden u Americi', rekla je Trump. Robot je razvila tvrtka Figure AI, jedan od vodećih igrača u brzo rastućem sektoru humanoidne robotike. Tvrtka je prije šest mjeseci objavila da je premašila milijardu dolara financiranja, uz ulaganja kompanija poput Nvidije i LG Technology Venturesa. Njen osnivač i izvršni direktor Brett Adcock istaknuo je da je riječ o 'povijesnom trenutku' jer je robot prvi put predstavljen u Bijeloj kući.

Melania Trump Izvor: EPA / Autor: YURI GRIPAS / POOL







Model Figure 03 visok je oko 173 centimetra i težak približno 61 kilogram. Opremljen je kamerama u robotskim rukama i taktilnim senzorima, a tvrtka ga predstavlja kao autonomni alat za kućanske poslove. U promotivnim materijalima on obavlja zadatke poput punjenja perilice posuđa, pranja rublja, skupljanja igračaka i slaganja odjeće. Fokus samita bio je na ulozi umjetne inteligencije u obrazovanju, a prva dama SAD-a obratila se skupini od 45 svjetskih liderica, istaknuvši potencijal humanoidnih robota u učenju. 'Vrlo skoro umjetna inteligencija će prijeći s naših mobilnih telefona na humanoide koji pružaju konkretnu vrijednost', rekla je, dodajući: 'Zamislite humanoidnog edukatora pod imenom Plato. Pristup klasičnim znanjima – književnosti, znanosti, umjetnosti, filozofiji, matematici i povijesti – bit će trenutačan, dostupan iz udobnosti vlastitog doma.'

"Figure 03" AI-powered robot accompanies first lady Melania Trump to a White House summit on empowering children with educational technology. pic.twitter.com/RShdfvEG38 — CSPAN (@cspan) March 25, 2026