OpenAI popušta: Odraslim korisnicima omogućit erotski sadržaj na ChatGPT-ju

Izvršni direktor OpenAI-a, Sam Altman, objavio je na društvenoj mreži X da tvrtka uvodi novo načelo - 'tretirati odrasle korisnike kao odrasle'. U sklopu te politike, ChatGPT će od prosinca omogućiti pristup erotskom sadržaju za korisnike koji su potvrdili da su punoljetni, točnije razgovore o seksu

Korisnici će u novoj verziji moći prilagoditi osobnost svog AI asistenta, birajući između različitih stilova ponašanja; od prijateljskog i 'više ljudskog' tona do intenzivnijeg korištenja emojija. OpenAI će omogućiti verificiranim odraslim osobama i korištenje ChatGPT-ja za generiranje erotskog sadržaja. Najveća promjena očekuje se u prosincu, kada bi trebao biti uveden sustav provjere dobi te će omogućiti pristup erotskom sadržaju samo punoljetnim korisnicima.

Do sada je Altman jasno pokazivao oprez prema seksualno eksplicitnim primjenama umjetne inteligencije. U razgovoru s novinarkom Cleo Abram prije dva mjeseca priznao je da postoje odluke koje bi 'mogle povećati rast i prihode', ali se ne uklapaju u vrijednosti OpenAI-a. Kao primjer naveo je: 'Još uvijek nismo ubacili 'seksualnog avatara' u ChatGPT.' Na primjedbu da bi takav dodatak vjerojatno povećao vrijeme koje korisnici provode u aplikaciji, Altman je kratko odgovorio: 'Očito bi.' Dio konkurenata već se okrenuo tom tržištu. U lipnju je tvrtka xAI Elona Muska lansirala Ani, virtualnu anime partnericu u donjem rublju, a neki su korisnici za Business Insider izjavili da su se 'zaljubili u nju'. xAI-jev generator videa Grok Imagine također je dobio spicy mode, koji omogućuje djelomično skidanje odjeće sa slika. Iako je ChatGPT do sada strogo zabranjivao seksualne i eksplicitne razgovore, mnogi su ga već koristili u kontekstu ljubavnih i romantičnih interakcija; od pisanja poruka partnerima do analize vlastite komunikacije. Prema studiji OpenAI-a, objavljenoj u rujnu, oko 1,9 posto svih poruka u ChatGPT-ju odnosilo se na 'odnose i osobne refleksije'.