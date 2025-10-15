NAKON POTVRDE DOBI

OpenAI popušta: Odraslim korisnicima omogućit erotski sadržaj na ChatGPT-ju

L. Š.

15.10.2025 u 10:17

Sam Altman, ChatGPT
Sam Altman, ChatGPT
Izvršni direktor OpenAI-a, Sam Altman, objavio je na društvenoj mreži X da tvrtka uvodi novo načelo - 'tretirati odrasle korisnike kao odrasle'. U sklopu te politike, ChatGPT će od prosinca omogućiti pristup erotskom sadržaju za korisnike koji su potvrdili da su punoljetni, točnije razgovore o seksu

Korisnici će u novoj verziji moći prilagoditi osobnost svog AI asistenta, birajući između različitih stilova ponašanja; od prijateljskog i 'više ljudskog' tona do intenzivnijeg korištenja emojija. OpenAI će omogućiti verificiranim odraslim osobama i korištenje ChatGPT-ja za generiranje erotskog sadržaja.

Najveća promjena očekuje se u prosincu, kada bi trebao biti uveden sustav provjere dobi te će omogućiti pristup erotskom sadržaju samo punoljetnim korisnicima.

Do sada je Altman jasno pokazivao oprez prema seksualno eksplicitnim primjenama umjetne inteligencije. U razgovoru s novinarkom Cleo Abram prije dva mjeseca priznao je da postoje odluke koje bi 'mogle povećati rast i prihode', ali se ne uklapaju u vrijednosti OpenAI-a. Kao primjer naveo je: 'Još uvijek nismo ubacili 'seksualnog avatara' u ChatGPT.'

Na primjedbu da bi takav dodatak vjerojatno povećao vrijeme koje korisnici provode u aplikaciji, Altman je kratko odgovorio: 'Očito bi.'

Dio konkurenata već se okrenuo tom tržištu. U lipnju je tvrtka xAI Elona Muska lansirala Ani, virtualnu anime partnericu u donjem rublju, a neki su korisnici za Business Insider izjavili da su se 'zaljubili u nju'. xAI-jev generator videa Grok Imagine također je dobio spicy mode, koji omogućuje djelomično skidanje odjeće sa slika.

Iako je ChatGPT do sada strogo zabranjivao seksualne i eksplicitne razgovore, mnogi su ga već koristili u kontekstu ljubavnih i romantičnih interakcija; od pisanja poruka partnerima do analize vlastite komunikacije. Prema studiji OpenAI-a, objavljenoj u rujnu, oko 1,9 posto svih poruka u ChatGPT-ju odnosilo se na 'odnose i osobne refleksije'.

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Stephen Frost / Alamy / Profimedia

Sadržaj za maloljetne i punoljetne korisnike

OpenAI zasad nije otkrio detalje o tome kako će provjeravati dob korisnika niti koje će dodatne mehanizme zaštite primijeniti pri prikazu sadržaja za odrasle, prenosi Guardian.

Tvrtka je u rujnu lansirala zasebnu verziju ChatGPT-ja za korisnike mlađe od 18 godina, a ona automatski preusmjerava na sadržaj primjeren za tu dob i blokira eksplicitne materijale. Paralelno tome, OpenAI razvija tehnologiju procjene dobi prema ponašanju, a ona bi trebala automatski procijeniti je li korisnik punoljetan na temelju načina na koji koristi chatbot.

Na platformi X (bivši Twitter) Altman je poručio da su pooštrene sigurnosne mjere uvedene ranije ove godine, nakon niza pritužbi i zabrinutosti vezanih uz mentalno zdravlje korisnika, 'učinile chatbot manje korisnim i zabavnim mnogima koji nemaju takvih problema'.

>>Ne, chatbot vam nije ni prijatelj ni psihoterapeut: Tko je kriv za to što se ljudi ispovijedaju strojevima<<

Te su promjene uslijedile nakon tragičnog slučaja Adama Rainea, tinejdžera iz Kalifornije koji je ove godine u travnju počinio samoubojstvo. Njegovi su roditelji u kolovozu podnijeli tužbu protiv OpenAI-a, tvrdeći da mu je ChatGPT dao konkretne savjete kako da si naudi. Dva mjeseca kasnije Altman je izjavio da je tvrtka 'uspjela ublažiti ozbiljne rizike povezane s mentalnim zdravljem'.

U međuvremenu je i američka Federalna trgovinska komisija (FTC) pokrenula istragu protiv više tehnoloških kompanija, uključujući OpenAI, zbog načina na koji njihovi AI chatbotovi mogu negativno utjecati na djecu i adolescente.

