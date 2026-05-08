Nintendo podiže cijenu Switch 2 konzole

Kompanija je objavila da je tijekom posljednjeg tromjesečja isporučila 2,49 milijuna konzola Switch 2 , čime je ukupna prodaja u samo tri kvartala dosegnula gotovo 19,9 milijuna primjeraka. Unatoč snažnom startu, Nintendo za sljedeću fiskalnu godinu očekuje znatno sporiji tempo prodaje i prognozira 16,5 milijuna prodanih konzola.

Iako je povećanje značajno, ono je ipak manje od poskupljenja PlayStationa 5 , čija je cijena u posljednjih godinu dana porasla za oko 150 dolara. No analitičari upozoravaju da bi Nintendo mogao biti osjetljiviji na takve promjene jer ima mlađu i cjenovno osjetljiviju publiku, zbog čega bi skuplji Switch 2 mogao usporiti prodaju.

To je manje od očekivanja dijela analitičara, koji su procjenjivali da bi prodaja mogla premašiti 20 milijuna komada s obzirom na uspješan početak prodaje. U Nintendu ipak tvrde da je riječ o 'solidnoj razini prihvaćenosti' konzole u drugoj godini nakon lansiranja.

Rast su zabilježile i prodaje igara. Ukupno je prodano 185,6 milijuna primjeraka softvera za Switch i Switch 2, u usporedbi sa 155,4 milijuna godinu ranije. Među najuspješnijim naslovima istaknuli su Mario Kart World s 14,7 milijuna prodanih primjeraka, Donkey Kong Bananza s 4,5 milijuna te Pokemon Legends: Z-A s 8,5 milijuna primjeraka. Nintendo je pohvalio i uspjeh filma Super Mario Galaxy, koji je u prva četiri tjedna prikazivanja zaradio više od 800 milijuna dolara.

Ukupni prihodi kompanije u fiskalnoj 2026. godini gotovo su se udvostručili i porasli 98,6 posto, na 2,3 bilijuna jena odnosno oko 14,7 milijardi dolara. Ipak, za sljedeću godinu Nintendo očekuje pad prihoda od oko 11 posto, premda računa na blagi rast operativne dobiti zahvaljujući snažnoj prodaji igara.

Kompanija pritom upozorava da će troškovi dodatno rasti zbog skupljih komponenti, posebno memorije, kao i posljedica američkih carinskih mjera.