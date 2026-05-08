Koja je tajna dugovječnosti? Odgovor možda ima sir David Attenborough

Doživjeti 100 godina u današnje vrijeme nije nimalo lako te je manje od 0,03 posto ljudi koji sada žive proslavilo stoti rođendan. Jedan od tih ljudi danas je i poznati britanski prirodoslovac i voditelj, sir David Attenborough. Kako mu je to uspjelo?

Još je na proslavi 90. rođendana Attenborough svoju kognitivnu i fizičku sposobnost u poznim godinama pripisao – sreći. No je li tome baš tako? Koliko god znanstvenici istraživali dugovječnost i tražili nove načine da produlje ljudski život, još uvijek nismo otkrili što je točno odgovorno za to koliko će godina i u kakvom stanju netko doživjeti. Veliku ulogu u tome zasigurno igra genetika te neki ljudi već na samom početku imaju bolje fizičke predispozicije i manje nasljednih bolesti. Kad se Attenborough rodio, 1926. godine, očekivani životni vijek u Velikoj Britaniji bio je oko 58 godina, a danas iznosi preko 79 godina.

Jasno je da su uvjeti života, bolji pristup medicini, ali i znanstveni uvidi u to kako ljudsko tijelo funkcionira utjecali na to da se očekivani životni vijek produlji. Kako piše Science Alert, neki znanstvenici procjenjuju da osobe koje dožive 90 godina mogu to zahvaliti 30 posto dobroj genetici, a 70 posto zdravim navikama poput prehrane ili tjelesne aktivnosti. I Attenboroughov život poklapa se s tim preporukama. On je društveno i fizički izuzetno aktivan i u visokim godinama, a prošle godine, uoči 99. rođendana, objavio je svoj posljednji dugometražni dokumentarni film. 'Nakon što sam gotovo 100 godina živio na ovom planetu razumijem da najvažnije mjesto na Zemlji nije na kopnu, već na moru. Tijekom mog života bili smo na putu otkrivanja oceana', rekao je u najavi Attenborough. Sve više studija podupire podatke da osobe starije od 50 godina koje imaju snažan osjećaj svrhe u životu obično imaju bolje fizičke i mentalne zdravstvene ishode. Neke studije ukazuju čak i na niži rizik od smrti za takve osobe. Najveća i najopsežnija studija stogodišnjaka i njihovih obitelji, provedena u SAD-u, pokazala je da je iznimna dugovječnost obično obiteljska stvar, što ukazuje na snažnu genetsku komponentu.