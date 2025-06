Isprobali smo Switch 2: Je li Nintendova konzola za kojom je svijet poludio ispunila obećanja?

Mislim, odavno je jasno to da Nintendova konzola i igre nikad nisu bile jeftine, no uz povišenje cijena i dosta utišanu inovaciju nove generacije, čovjek bi dosta lako mogao zaključiti da se Switch 2 stvarno ne isplati kupiti.

Dostupnost konzole trenutno je ograničena i do nje se može doći na dva načina: putem prednarudžbi, što će se u većini dućana ostvariti od početka do sredine srpnja, ili u dućanima poput Linksa, koji ne nudi igru putem webshopa, po višoj cijeni od 619 eura. Što se prednarudžbi tiče, osječka Zelda i Centar Tehnike imaju najnižu cijenu od 559 eura za verziju s Mario Kartom, a ona će biti dostupna tijekom srpnja.

Jako oslanjanje na prvi Switch

Ostatak knjižnice igara uglavnom je ono što smo već vidjeli na Switchu 1, uz HD nadogradnju poput one koja je došla za dvije Zelde (Breath of the Wild i Tears of the Kingdom). Kad smo već kod njih, obje igre, pored vizualne nadogradnje, koju Nintendo, usput, naplaćuje 10 eura, imaju novog asistenta u vidu praktične mobilne aplikacije, a ona pomaže pri traženju predmeta na ogromnim mapama.

Ako ste vlasnik izvornog Switcha, sve ćete igre tijekom jednostavnog postavljanja konzole moći prenijeti na novu platformu.

Kupiti ili ne kupiti?

Sve u svemu, makar sam s Nintendo Switchem 2 proveo tek nešto više od tjedan dana, ne prestaje me oduševljavati. Mario Kart World je izvrstan te donosi velik broj zanimljivih poboljšanja u odnosu na prethodnika, prisutnost kolekcije igara koje sam kupio za prošli Switch kako-tako nadopunjuje prazninu u vidu manjka novih Nintendovih naslova, a prenosivost te elegancija konzole i vrlo uštimanog korisničkog iskustva donekle opravdavaju relativno visoku cijenu.

Tim rečeno, ne radi se o 'jeftinoj' platformi, no ako volite Nintendove igre i želite konzolu koju bez problema možete spojiti na TV, ali i igrati držeći je u rukama, Switch 2 je prilično dobar izbor.