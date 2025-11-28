Ovo morate vidjeti: Dizajner iz Singapura tenisicu pretvorio u - Super Nintendo

Premda tenisica nije na prodaju, njezina autentična kolor šema, kao i mogućnost igranja videoigara na starim i novim televizorima zbilja su vrijedne svake pohvale

Dizajner Gustavo Bonzanini obilježio je 35. obljetnicu japanskog lansiranja Super Nintenda stvaranjem neobičnog hibrida: AIR SNES tenisica, retro prerade modela Nike Air Max 90 koje istovremeno služe kao potpuno funkcionalna SNES konzola. Bonzanini je objasnio da ga je na projekt potaknulo pitanje mogu li tenisice inspirirane videoigrama doista i postati igraća konzola.

U tenisicu je ugrađen Raspberry Pi Zero W s RetroPie emulatorom, smješten u posebno prilagođen jezik. Ugrađena baterija omogućuje oko pola sata igranja, a u konstrukciju je uključen HDMI izlaz. Dodan je i analogni pretvarač za RCA priključke, što omogućuje korištenje starijih ekrana.

Sustav podržava originalni SNES kontroler, a moguće je koristiti i 8BitDo Mod Kit koji se povezuje preko Bluetootha.

