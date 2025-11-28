IGRANJE U POKRETU?

Ovo morate vidjeti: Dizajner iz Singapura tenisicu pretvorio u - Super Nintendo

Damir Rukavina

28.11.2025 u 12:32

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Gustavo Bonzanini
Bionic
Reading

Premda tenisica nije na prodaju, njezina autentična kolor šema, kao i mogućnost igranja videoigara na starim i novim televizorima zbilja su vrijedne svake pohvale

Dizajner Gustavo Bonzanini obilježio je 35. obljetnicu japanskog lansiranja Super Nintenda stvaranjem neobičnog hibrida: AIR SNES tenisica, retro prerade modela Nike Air Max 90 koje istovremeno služe kao potpuno funkcionalna SNES konzola. Bonzanini je objasnio da ga je na projekt potaknulo pitanje mogu li tenisice inspirirane videoigrama doista i postati igraća konzola.

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Gustavo Bonzanini

U tenisicu je ugrađen Raspberry Pi Zero W s RetroPie emulatorom, smješten u posebno prilagođen jezik. Ugrađena baterija omogućuje oko pola sata igranja, a u konstrukciju je uključen HDMI izlaz. Dodan je i analogni pretvarač za RCA priključke, što omogućuje korištenje starijih ekrana.

vezane vijesti

Sustav podržava originalni SNES kontroler, a moguće je koristiti i 8BitDo Mod Kit koji se povezuje preko Bluetootha.

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Gustavo Bonzanini

AIR SNES zamišljen je kao umjetnički projekt kojim je Bonzanini želio spojiti sneaker kulturu i tehnologiju. Ne planira se komercijalna proizvodnja, što ovaj primjerak čini jedinstvenom posvetom jednoj od najutjecajnijih konzola u povijesti videoigara.

vezane vijesti

Osvoji ulaznice dinamo - hajduk

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MENTALNO ZDRAVLJE

MENTALNO ZDRAVLJE

Ovi ljudi pauzirali su tjedan dana od društvenih mreža. Rezultati su ih iznenadili
'DRUGI ŽIVOT'

'DRUGI ŽIVOT'

Roboti spašavaju prošlost: AI sustav počinje slagati uništene freske iz Pompeja
IGRANJE U POKRETU?

IGRANJE U POKRETU?

Ovo morate vidjeti: Dizajner iz Singapura tenisicu pretvorio u - Super Nintendo

najpopularnije

Još vijesti