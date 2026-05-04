TRANSFER SAGA

Dinamo odbio 12 milijuna eura za ključnog igrača: Evo koji velikan je zainteresiran

N.M

04.05.2026 u 07:55

Zvonimir Boban Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
Dinamo je četiri kola prije kraja osigurao naslov prvaka Hrvatske i već se okreće sljedećem velikom cilju - kvalifikacijama za Ligu prvaka.

Modri istovremeno moraju slagati momčad za napad na najelitnije europsko natjecanje, dok uz to Dinamo treba i prodavati. Jedan od najvrijednijih eksponata u Modroj svlačionici zasigurno je Sergi Dominguez.

Dominguez je u Maksimir stigao za manje od dva milijuna eura, što znači da bi klub ostvario značajnu zaradu, iako dio iznosa otpada na postotke koje treba isplatiti Barceloni i igračevim zastupnicima.

Kako doznaje Večernji, na Maksimir je za Domingueza stigla ponuda nizozemskog velikana PSV-a od čak 12 milijuna eura. No, taj iznos nije impresionirao Zvonimira Bobana i ostatak sportskog sektora te je ponuda odbijena.

U Maksimiru ne kriju oduševljenje mladim Španjolcem, igračem koji je nogometno odrastao u Barceloninoj školi. Na treninzima iz dana u dan potvrđuje zašto ga u Dinamu vide kao veliki potencijal - loptom barata jednako sigurno objema nogama, bilo unutarnjom ili vanjskom stranom stopala.

Da nije riječ samo o dojmu s treninga, pokazao je i protiv Gorice. U 90. minuti sjajnim je dodavanjem dugim 35 metara probio suparničku obranu i pronašao Bakrara, koji je zabio pogodak za pobjedu. Upravo zato u Maksimiru vjeruju da će igrač koji je 1. travnja napunio 21 godinu nastaviti rasti i da će vrlo brzo vrijediti znatno više od trenutačno ponuđenih 12 milijuna eura.

