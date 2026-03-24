Kako koristiti računalo i ne ostaviti trag? Evo besplatnog alata koji to omogućava

Gotovo sve što radimo digitalno ostavlja neku vrstu traga. Iako može biti korisno osvrnuti se na prošle aktivnosti, kontinuirano bilježenje i praćenje nije baš najsigurnija praksa. Kako počistiti svoje tragove, naročito s računala koja ne koristimo često? U tome može pomoći Tails (Amnesic Incognito Live System), distribucija operativnog sustava Linux temeljena na Debianu.

Moguće je pokrenuti ju s USB pogona i koristiti na Macu ili PC-ju. Tails također dolazi s anonimnim pregledavanjem weba putem preglednika i mreže Tor, koja preusmjerava vašu online aktivnost preko nekoliko privatnih web čvorova. To drastično otežava otkrivanje vašeg identiteta i lokacije. Osim Tora, Tails također dolazi s uredskim aplikacijama (LibreOffice), alatom za obradu slika (GIMP), softverom za grafički dizajn (Inkscape) te raznim programima za audio i video. Kad prvi put pokrenete operativni sustav s USB pogona, bit ćete upitani želite se povezati s webom putem mreže Tor. To preusmjerava vaše pregledavanje kroz nekoliko različitih točaka prijenosa, pa je web stranicama vrlo teško utvrditi tko ste ili odakle dolazite (osim ako se ne počnete prijavljivati ​​na njih, naravno). Također skriva vaše pregledavanje od vašeg davatelja internetskih usluga, agencija za provođenje zakona i drugih. Imajte na umu kako po zadanim postavkama na Tails ne možete ništa pohraniti.