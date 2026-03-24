Kako koristiti računalo i ne ostaviti trag? Evo besplatnog alata koji to omogućava

Kako počistiti svoje tragove, naročito s računala koja ne koristimo često? U tome može pomoći Tails, izdanje operativnog sustava Linux
Gotovo sve što radimo digitalno ostavlja neku vrstu traga. Iako može biti korisno osvrnuti se na prošle aktivnosti, kontinuirano bilježenje i praćenje nije baš najsigurnija praksa.
Kako počistiti svoje tragove, naročito s računala koja ne koristimo često? U tome može pomoći Tails (Amnesic Incognito Live System), distribucija operativnog sustava Linux temeljena na Debianu.
Moguće je pokrenuti ju s USB pogona i koristiti na Macu ili PC-ju.
Tails također dolazi s anonimnim pregledavanjem weba putem preglednika i mreže Tor, koja preusmjerava vašu online aktivnost preko nekoliko privatnih web čvorova. To drastično otežava otkrivanje vašeg identiteta i lokacije.
Osim Tora, Tails također dolazi s uredskim aplikacijama (LibreOffice), alatom za obradu slika (GIMP), softverom za grafički dizajn (Inkscape) te raznim programima za audio i video.
Kad prvi put pokrenete operativni sustav s USB pogona, bit ćete upitani želite se povezati s webom putem mreže Tor. To preusmjerava vaše pregledavanje kroz nekoliko različitih točaka prijenosa, pa je web stranicama vrlo teško utvrditi tko ste ili odakle dolazite (osim ako se ne počnete prijavljivati na njih, naravno).
Također skriva vaše pregledavanje od vašeg davatelja internetskih usluga, agencija za provođenje zakona i drugih.
Imajte na umu kako po zadanim postavkama na Tails ne možete ništa pohraniti.
Ako želite prostor na USB disku za trajno spremanje datoteka, morate ga posebno stvoriti. Kliknite redom Apps, Tails, pa Persistent Storage i potom slijedite upute.
Kada završite, kliknite dugme za uključivanje/isključivanje (gore desno), odaberite Power Off, odspojite USB disk i nastavite dalje svojim putem.
Kako početi koristiti Tails
Otvorite Tailsovu web stranicu, slijedite poveznicu Install Tails i zatim kliknite Download Tails only (for USB sticks).
Preuzet ćete datoteku veličine oko dva gigabajta. Ukupno će vam trebati barem osam GB prostora za pohranu. Na disku ne smije biti ništa drugo jer će Tails sve prebrisati.
Za stavljanje slike operativnog sustava na vaš USB pogon Tails preporučuje Rufus za Windows i Etcher za macOS.
Oba alata su besplatna. Sve što trebate učiniti je usmjeriti ove programe prema preuzetoj Tails datoteci i vašem USB pogonu, a oni će učiniti ostalo.
U slučaju Rufusa, svoj ćete uređaj odabrati u padajućem izborniku Device. Kliknite Select kako biste usmjerili aplikaciju prema Tails datoteci.
Ostale postavke na sučelju programa možete ostaviti kakve jesu i kliknuti Start za stvaranje USB pogona za pokretanje, što bi trebalo trajati minutu ili dvije.
Uređaj bi trebao raditi na većini sustava, osim na Macovima koji koriste Apple Silicon, piše Life Hacker.