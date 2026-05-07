Zašto Google prikazuje broj obrisanih recenzija

Google je nedavno počeo prikazivati ne samo prosječnu ocjenu tvrtki i usluga, nego i broj obrisanih recenzija. Što stoji iza toga i kakve su posljedice?

Osman Madan u dvanaest je godina prikupio gotovo 10.500 Googleovih recenzija. Ukupna ocjena njegove pivnice u srcu središta Stuttgarta iznosi 4,5. Dobra ocjena. Do prije šest mjeseci iznosila je 4,3. Google je nedavno otkrio razlog rasta na ljestvici - pivnici je od tada obrisano više od 250 recenzija. ‘Brišemo sve što je jednostavno ispod svake razine’, kaže Madan. ‘Dakle sve ono za što kažemo: To je samo komentar mržnje, bez ikakvog konstruktivnog objašnjenja što se zapravo dogodilo.’ Uklanjanje klevetničkog sadržaja Kaže da mu cilj brisanja objava nije postići bolji rezultat, nego pravedniji, uklanjanjem očito klevetničkog sadržaja. Konstruktivnu kritiku uvijek ostavlja i čak kontaktira goste kako bi doznao što se moglo učiniti bolje, javlja tagesschau.

Mnogi faktori koji utječu na izbor kupaca pri posjetu restoranima i drugim tvrtkama danas se vrte oko internetskih recenzija. Ocjena 4,3, 4,4 ili čak 4,5 na kraju može odlučiti hoće li kupci odabrati određeni lokal ili ne. To je primijetio i Osman Madan. ‘Naša ocjena uvijek je bila prilično dobra’, kaže. No danas se 4,3 gotovo smatra lošim. Ni sam nije izuzet od toga; kada je na odmoru, također obično traži restorane s prosječnom ocjenom od 4,5 zvjezdica naviše. No odražavaju li te ocjene stvarnost? ‘Svi naši konkurenti u Stuttgartu sada imaju 4,7 ili 4,8. Pomislio sam: To ne može biti istina. A onda su nam rekli: Hej, oni to daju ukloniti.’ Industrija brisanja U Njemačkoj je zapravo nastala prava ‘industrija brisanja’. Brojne agencije i odvjetnička društva specijalizirala su se za uklanjanje sadržaja. Rezultat je prema bazi podataka EU-a o transparentnosti, 99,97 posto svih brisanja u Europskoj uniji 2025. provedeno je u Njemačkoj. Ili, izraženo u apsolutnim brojkama samo 398 od 1.378.518 zahtjeva za brisanje zbog klevete nije potjecalo iz Njemačke. To je vjerojatno i zato što u toj zemlji postoji jasna razlika između nezakonite klevete i slobode izražavanja. Sudovi su u pitanjima klevete više puta presudili u korist tvrtki.