Digitalni bonton: 10 zlatnih pravila ponašanja u grupnim chatovima

Komunikacija putem grupnih chatova brzo je postala način života, ali jeste li sigurni da znate kakva sve pravila ponašanja vrijede? Donosimo pregled najvažnijih

Aplikacije poput iMessagea, WhatsAppa ili Slacka koristimo za razne vrste dogovora s više ljudi odjednom, primjerice za večernji izlazak s prijateljima, dječji rođendan, radni projekt ili (ako ste poput američkog ministra obrane Petea Hegsetha) raspravu o osjetljivim vojnim informacijama. Činimo to jer su lako dostupne i razmjerno jednostavne za korištenje. Ali takvi razgovori dolaze s potencijalnim problemima i izazovima. Rasprave mogu skrenuti s teme, ponavljajuća ili bazična pitanja mogu iritirati članove grupe, a mem koji smatrate smiješnim nekog može uvrijediti. Osnovna načela bontona vrijede i za digitalnu sferu. Ipak, postoje specifičnosti za taj konkretan kontekst, a i brojna pravila su implicitna. Pogledajmo na što svakako trebate obratiti pozornost.

Razmislite prije slanja poruke Bonton se uvijek temelji na ideji brige i obzira prema drugima. Stoga uzmite obzir to da bi vaša poruka mogla utjecati na primatelje. Recimo, ne trošite drugima vrijeme pitanjima za koja je odgovor lako moguće naći pretraživanjem Googlea ili prethodnih objava. Nemojte pretpostavljati da su drugi dužni odgovoriti vam ili uopće obratiti pozornost na vas. Najčešće nisu, već je to pitanje njihove dobre volje. Što god postavljali u grupni razgovor neka je u skladu s općenitom temom o kojoj se razgovara te zanimljivo ili korisno za druge članove grupe. Izbjegavajte slanje velikih videozapisa ili datoteka. Čemu služi grupa za razgovor? Uvijek uzmite u obzir svrhu zbog koje ste se digitalno okupili i ne objavljujte više nego što je potrebno. Ako želite razmjenjivati viceve i memove, možete pokrenuti grupu koja će biti namijenjena tome. Nemojte objavljivati ​​pojedinosti o osobnom životu u poslovnom okruženju te se suzdržite od objavljivanja materijala vezanih uz posao u grupi s prijateljima ili obitelji. Ne škodi prvo se raspitati o pravilima prije nego što se uključite, dijelom zato što na nekim platformama za chat novi članovi ne mogu vidjeti što je objavljeno prije nego što su se pridružili. Razmislite o veličini grupe Trebate li odgovoriti na svaku poruku? Pristojno je, naprimjer, zahvaliti, ali ako to učini baš svatko svaki put u velikoj grupi, ona će brzo postati zagušena i neće više biti podjednako korisna. Gdje je granica? To ovisi o više čimbenika, ali okvirno: u grupi s troje ljudi odgovori u svakoj situaciji su poželjni, a u onoj s 50 ili više nisu.