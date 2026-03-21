DOBRO JE ZNATI

Opasno je preskakati nadogradnju softvera na pametnom telefonu. Pogledajte zašto

Miroslav Wranka

21.03.2026 u 07:56

Ilustrativna fotografija Izvor: EPA / Autor: Olga Fedorova
Bionic
Reading

Preskakanje softverskih nadogradnji pametnog telefona izlaže ga sigurnosnim rizicima, uzrokuje probleme s kompatibilnošću aplikacija i s vremenom smanjuje performanse.

Mobitel postaje sve nestabilniji, sporiji i manje siguran.

Svaka nadogradnja donosi zakrpu za poznate sigurnosne propuste koje hakeri aktivno iskorištavaju, pa zastarjeli mobiteli u biti ostavljaju digitalna vrata širom otvorena za neovlašteni pristup osobnim i bankovnim podacima te privatnim komunikacijama.

Hakeri posebno ciljaju starije verzije softvera jer točno znaju koji propusti postoje i kako ih iskoristiti.

Glavni sigurnosni rizici preskakanja ažuriranja:

  • krađa podataka – osobni podaci postaju dostupni kibernetičkim kriminalcima
  • regrutiranje botneta – uređaj je moguće koristiti za ilegalne aktivnosti bez vašeg znanja
  • financijska prijevara – bankovni podaci i oni o plaćanju nalaze se u opasnosti
  • kršenje privatnosti – fotografije, poruke i privatna komunikacija postaju izloženi
  • krađa identiteta – osobni podaci bivaju korišteni za prijevare.

Bez redovnih softverskih nadogradnji telefonu nedostaju najnoviji sigurnosni protokoli potrebni za obranu od novih prijetnji, što ga s vremenom čini sve ranjivijim.

Zašto aplikacije prestaju ispravno raditi?

Aplikacije zahtijevaju trenutne značajke operativnog sustava da bi ispravno funkcionirale, a programeri optimiziraju svoj softver za najnovije verzije sustava.

Kada telefon koristi zastarjeli softver, aplikacije se počinju rušiti, značajke prestaju raditi i ne možete preuzeti njihove novije verzije koje zahtijevaju ažurirane komponente sustava.

Programeri aplikacija redovito nadograđuju svoj softver da bi iskoristili nove mogućnosti operativnog sustava i sigurnosne značajke.

Ta ažuriranja često ukidaju podršku za starije verzije sustava, što znači da vaše omiljene aplikacije postupno postaju nekompatibilne s vašim zastarjelim mobitelom.

Trgovina aplikacija može vas spriječiti u preuzimanju novih aplikacija ako je vaš operativni sustav prestar. To se događa jer se one novije oslanjaju na značajke sustava koje jednostavno ne postoje u starijim inačicama softvera. Ostajete tako bez najnovijih alata za produktivnost, igara i usluga.

Kako preskakanje nadogradnji utječe na performanse?

Telefon postaje primjetno sporiji i manje pouzdan bez redovitih nadogradnji jer se optimizacije sustava i ispravci programskih pogrešaka s vremenom nakupljaju.

Nadogradnje uključuju poboljšanja performansi, upravljanja baterijom i stabilnosti.

Problemi s performansama koji se razvijaju tijekom vremena:

  • sporija obrada - aplikacijama treba dulje za učitavanje i reakciju
  • problemi s upravljanjem memorijom – neučinkovito korištenje dostupne RAM memorije
  • pražnjenje baterije – brza potrošnja energije i neočekivana isključenja
  • problemi s povezivošću – problemi s Wi-Fi-jem, mobilnim internetom i Bluetoothom
  • nestabilnost sustava – česta rušenja i zamrzavanja
  • neučinkovita pohrana – loše upravljanje datotekama i rukovanje predmemorijom.

Koje nove značajke i poboljšanja propuštate?

Nadogradnje donose značajna poboljšanja značajki, poboljšanja kamere i nadogradnje korisničkog sučelja.

Često uključuju redizajnirane izbornike, nove mogućnosti prilagodbe, poboljšane značajke pristupačnosti i pojednostavljenu navigaciju.

Najbolje prakse za nadogradnju mobitela

Preporučena strategija ažuriranja:

  • uključite automatske nadogradnje sigurnosnih zakrpa
  • zakažite velike nadogradnje kad ne koristite uređaj
  • napravite sigurnosnu kopiju podataka prije značajnih nadogradnji sustava
  • redovno nadograđujte i aplikacije i operativni sustav
  • pratite obavijesti o nadogradnjama i pravovremeno reagirajte.

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NVIDIA

PROVEDENA ANKETA

NAVALI, NARODE

najpopularnije

Još vijesti