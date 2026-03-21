Opasno je preskakati nadogradnju softvera na pametnom telefonu. Pogledajte zašto

Preskakanje softverskih nadogradnji pametnog telefona izlaže ga sigurnosnim rizicima, uzrokuje probleme s kompatibilnošću aplikacija i s vremenom smanjuje performanse.

Svaka nadogradnja donosi zakrpu za poznate sigurnosne propuste koje hakeri aktivno iskorištavaju, pa zastarjeli mobiteli u biti ostavljaju digitalna vrata širom otvorena za neovlašteni pristup osobnim i bankovnim podacima te privatnim komunikacijama.

Hakeri posebno ciljaju starije verzije softvera jer točno znaju koji propusti postoje i kako ih iskoristiti.

Glavni sigurnosni rizici preskakanja ažuriranja:

krađa podataka – osobni podaci postaju dostupni kibernetičkim kriminalcima

regrutiranje botneta – uređaj je moguće koristiti za ilegalne aktivnosti bez vašeg znanja

financijska prijevara – bankovni podaci i oni o plaćanju nalaze se u opasnosti

kršenje privatnosti – fotografije, poruke i privatna komunikacija postaju izloženi

krađa identiteta – osobni podaci bivaju korišteni za prijevare.

Bez redovnih softverskih nadogradnji telefonu nedostaju najnoviji sigurnosni protokoli potrebni za obranu od novih prijetnji, što ga s vremenom čini sve ranjivijim.

Zašto aplikacije prestaju ispravno raditi?

Aplikacije zahtijevaju trenutne značajke operativnog sustava da bi ispravno funkcionirale, a programeri optimiziraju svoj softver za najnovije verzije sustava.

Kada telefon koristi zastarjeli softver, aplikacije se počinju rušiti, značajke prestaju raditi i ne možete preuzeti njihove novije verzije koje zahtijevaju ažurirane komponente sustava.

Programeri aplikacija redovito nadograđuju svoj softver da bi iskoristili nove mogućnosti operativnog sustava i sigurnosne značajke.

Ta ažuriranja često ukidaju podršku za starije verzije sustava, što znači da vaše omiljene aplikacije postupno postaju nekompatibilne s vašim zastarjelim mobitelom.

Trgovina aplikacija može vas spriječiti u preuzimanju novih aplikacija ako je vaš operativni sustav prestar. To se događa jer se one novije oslanjaju na značajke sustava koje jednostavno ne postoje u starijim inačicama softvera. Ostajete tako bez najnovijih alata za produktivnost, igara i usluga.