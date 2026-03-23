Primili ste sumnjivu e-poštu? Evo besplatnog alata za provjeru je li riječ o phishingu

Miroslav Wranka

23.03.2026 u 10:35

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Umjetna inteligencija znatno olakšava stvaranje uvjerljivih lažnih imitacija kupaca ili zaposlenika, a istovremeno omogućuje kibernetičkim kriminalcima da automatiziraju ove napade u velikim razmjerima. Prema podacima organizacije Global Anti-Scam Alliance, prijevare su potrošače tijekom 2025. godine koštale 442 milijarde američkih dolara.

NordVPN je proširio ponudu novim alatom za otkrivanje prijevara pokretanim umjetnom inteligencijom koji potvrđuje imate li posla s pokušajem krađe identiteta ili pokušajem prijevare.

vezane vijesti

Alat je dostupan besplatno, bez registracije. Moguće ga je koristiti za analizu poruka u tekstu i slikama, traženje sumnjivih poveznica, telefonskih brojeva i adresa e-pošte.

Ugrađeni algoritam identificira obrasce koje se obično koristi u phishing napadima, uključujući zastrašujuće taktike i lažna hitna upozorenja koja često potiču ljude na impulzivno djelovanje s potencijalno katastrofalnim posljedicama.

Sumnjivu poruku moguće je zalijepiti poruku ili prenijeti snimku zaslona u određeno polje na NordVPN-ovoj stranici. Alat prihvaća običan tekst i snimke zaslona u formatima .jpg i .png, za maksimalno pet adresa e-pošte, URL-ova i telefonskih brojeva po zahtjevu.

vezane vijesti

