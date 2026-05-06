Prekretnica u globalnoj strategiji: Osječka Orqa pokreće proizvodnju dronova u SAD-u

Suosnivač i izvršni direktor tvrtke Orqa Srđan Kovačević naglasio je da osnivanje Orqa U.S. predstavlja ključnu prekretnicu u globalnoj strategiji osječke tvrtke.

Sjedište tvrtke Orqa U.S. nalazi se u Palo Altu u Silicijskoj dolini , dok je proizvodni centar smješten na Floridi . Pogon se prostire na 17.000 četvornih metara i raspolaže specijaliziranim linijama za sklapanje dronova, naprednim sustavima proizvodnje, CNC obradom te izradom kompozitnih materijala . Postrojenje ima i status službene ulazne luke s vlastitom carinskom jedinicom , što tvrtki Orqa U.S. omogućuje maksimalnu logističku brzinu i učinkovitost.

"Suradnja s By Lightom omogućuje nam da tehnologiju razvijenu u Osijeku podignemo na novu razinu i izravno odgovorimo na potrebe najzahtjevnijeg tržišta na svijetu”, naveo je Kovačević.

Glavni izvršni direktor tvrtke Orqa U.S.-a Charles Phillips istaknuo kako kombinacija vrhunske hrvatske tehnologije i robusne infrastrukture na Floridi stvara jedinstvenu snagu na američkom tržištu.

"Uz potpuno usklađenu proizvodnju i stratešku prisutnost u Silicijskoj dolini, spremni smo osigurati pouzdanu isporuku sustava koji zadovoljavaju najviše standarde sigurnosti i kvalitete", naglasio je Phillips.

U priopćenju stoji da osnivanjem tvrtke Orqa U.S., domaći tehnološki lider strateški odgovara na zahtjeve novih programa američkog Ministarstva obrane, uključujući i prestižni Drone Dominance.

Operativno poslovanje osigurano je kroz neovisnu upravu sastavljenu od američkih stručnjaka, dok će se u segmentu IT infrastrukture koristiti ekspertiza tvrtke By Light. Poslovanje je u potpunosti usklađeno s najstrožim američkim sigurnosnim standardima i regulatornim zahtjevima za bespilotne letjelice, što jamči najvišu razinu pouzdanosti proizvoda, kaže se u priopćenju.