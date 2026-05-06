Kardinal Vinko Puljić: Došao sam do tajnih planova sve tri strane u BiH, smučilo mi se

Dok se u regiji ponovno otvaraju rasprave o budućnosti Bosne i Hercegovine, a političke napetosti ne jenjavaju, kardinal Vinko Puljić u javnom istupu iznio je niz oštrih ocjena o stanju u zemlji, ali i širem kontekstu suvremene politike. U razgovoru za FTV govorio je o krizi demokracije, odnosima među narodima i, kako tvrdi, postojanju 'tajnih planova' domaćih političkih aktera

Puljić smatra da problemi u Bosni i Hercegovini nisu izolirani slučaj, nego dio šireg globalnog trenda slabljenja demokracije. 'Nije samo Bosna i Hercegovina problem, nego se u cijelom svijetu demokracija pomalo urušila. Nestala je ona demokracija u kojoj je vrijednost čovjek, njegova prava, njegovo dostojanstvo. Nastao je problem jer se sve više nameće interes i koristoljublje', rekao je umirovljeni vrhbosanski nadbiskup za FTV. U tom kontekstu jasno razdvaja ulogu religije i politike, ističući da one često djeluju iz potpuno različitih motiva.

'Religija mora biti na čelu vjere i morala, na čelu dostojanstva i ljudskih prava. Međutim, kod politike interes je taj koji ravna. Tu se često puta ukrštamo, nekad se nađemo na zajedničkoj liniji, a nekad se sukobljavamo.' Dayton kao 'luđačka košulja' Govoreći o ustroju države nakon Dejtonskog sporazuma, Puljić podsjeća da su već tada postojale sumnje u njegovu funkcionalnost. 'Bosna i Hercegovina je jedna stvar, ali dejtonska država je nešto što je vrlo kompleksno i ona ne funkcionira. To smo rekli odmah poslije Daytona – da će teško funkcionirati, i to se pokazalo.' Stanje opisuje slikovito: 'Obukli ste nam luđačku košulju i vi otišli, a mi unutra kako se snalazimo.' Iako priznaje da je sporazum zaustavio rat, smatra da nije donio pravedan mir. 'Zaustavio je rat, ali nije uspostavio pravedni mir u kojem svaki narod i svaki čovjek doživljava svoja prava i dostojanstvo.'

Kritika međunarodne zajednice Kardinal ne štedi ni međunarodne aktere, za koje smatra da često dodatno kompliciraju situaciju. 'Puno je kuhara – preslan ručak. U Bosni mnogi kroje. I međunarodna zajednica i lokalni političari. Oni imaju svoj stil i ne vode računa kako to ovdje stvarno stoji.' Ipak, rješenje vidi u stvaranju sustava koji će garantirati ravnopravnost svima. 'Bosna i Hercegovina neće normalno funkcionirati ako se ne stvore uvjeti da svaki čovjek i svaki narod bude uvažen i vrednovan.' Kontroverze oko skupa u Zagrebu Osvrnuo se i na svoje sudjelovanje na TradFestu u Zagrebu, koje je izazvalo brojne reakcije. 'Znao sam tko me zove, ali nisam znao sve druge koji stoje iza toga. Oni su skroz politički otišli, a ja nisam političar. Ja želim govoriti ono što je pod savješću – dostojanstvo čovjeka, ljudska prava i jednakopravnost naroda.' Na kritike odgovara bez zadrške: 'Ja sam došao, održao svoj govor i otišao. Nisam sudjelovao u odlučivanju. Što su drugi kasnije govorili, ne znam. Ta hajka nije na njih nego na mene.'