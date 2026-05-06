Kardinal Vinko Puljić: Došao sam do tajnih planova sve tri strane u BiH, smučilo mi se

Dok se u regiji ponovno otvaraju rasprave o budućnosti Bosne i Hercegovine, a političke napetosti ne jenjavaju, kardinal Vinko Puljić u javnom istupu iznio je niz oštrih ocjena o stanju u zemlji, ali i širem kontekstu suvremene politike. U razgovoru za FTV govorio je o krizi demokracije, odnosima među narodima i, kako tvrdi, postojanju 'tajnih planova' domaćih političkih aktera
Puljić smatra da problemi u Bosni i Hercegovini nisu izolirani slučaj, nego dio šireg globalnog trenda slabljenja demokracije.
'Nije samo Bosna i Hercegovina problem, nego se u cijelom svijetu demokracija pomalo urušila. Nestala je ona demokracija u kojoj je vrijednost čovjek, njegova prava, njegovo dostojanstvo. Nastao je problem jer se sve više nameće interes i koristoljublje', rekao je umirovljeni vrhbosanski nadbiskup za FTV.
U tom kontekstu jasno razdvaja ulogu religije i politike, ističući da one često djeluju iz potpuno različitih motiva.
'Religija mora biti na čelu vjere i morala, na čelu dostojanstva i ljudskih prava. Međutim, kod politike interes je taj koji ravna. Tu se često puta ukrštamo, nekad se nađemo na zajedničkoj liniji, a nekad se sukobljavamo.'
Dayton kao 'luđačka košulja'
Govoreći o ustroju države nakon Dejtonskog sporazuma, Puljić podsjeća da su već tada postojale sumnje u njegovu funkcionalnost.
'Bosna i Hercegovina je jedna stvar, ali dejtonska država je nešto što je vrlo kompleksno i ona ne funkcionira. To smo rekli odmah poslije Daytona – da će teško funkcionirati, i to se pokazalo.'
Stanje opisuje slikovito: 'Obukli ste nam luđačku košulju i vi otišli, a mi unutra kako se snalazimo.' Iako priznaje da je sporazum zaustavio rat, smatra da nije donio pravedan mir. 'Zaustavio je rat, ali nije uspostavio pravedni mir u kojem svaki narod i svaki čovjek doživljava svoja prava i dostojanstvo.'
Kritika međunarodne zajednice
Kardinal ne štedi ni međunarodne aktere, za koje smatra da često dodatno kompliciraju situaciju.
'Puno je kuhara – preslan ručak. U Bosni mnogi kroje. I međunarodna zajednica i lokalni političari. Oni imaju svoj stil i ne vode računa kako to ovdje stvarno stoji.'
Ipak, rješenje vidi u stvaranju sustava koji će garantirati ravnopravnost svima.
'Bosna i Hercegovina neće normalno funkcionirati ako se ne stvore uvjeti da svaki čovjek i svaki narod bude uvažen i vrednovan.'
Kontroverze oko skupa u Zagrebu
Osvrnuo se i na svoje sudjelovanje na TradFestu u Zagrebu, koje je izazvalo brojne reakcije.
'Znao sam tko me zove, ali nisam znao sve druge koji stoje iza toga. Oni su skroz politički otišli, a ja nisam političar. Ja želim govoriti ono što je pod savješću – dostojanstvo čovjeka, ljudska prava i jednakopravnost naroda.'
Na kritike odgovara bez zadrške: 'Ja sam došao, održao svoj govor i otišao. Nisam sudjelovao u odlučivanju. Što su drugi kasnije govorili, ne znam. Ta hajka nije na njih nego na mene.'
Odnosi Bošnjaka i Hrvata ključ stabilnosti
Puljić posebno ističe odnose između Bošnjaka i Hrvata kao jedno od ključnih pitanja budućnosti zemlje.
'Najtužnije mi je stanje odnosa Bošnjaka i Hrvata. Nama valja zajedno živjeti i uvažavati jedni druge u jednakopravnosti.'
Problem vidi i u načinu političkog predstavljanja: 'Kad jedan narod drugome bira predstavnika, to ne stvara dobru državu, nego nezadovoljstvo.'
Naglašava da bez ravnoteže nema stabilnosti: 'Tri konstitutivna naroda su kao tronožac. Ako jedna noga nije stabilna, sve pada. Bez jednakopravnosti nema mira.'
Treći entitet kao posljedica
Na pitanje o mogućem trećem entitetu, Puljić ne zauzima izravan stav, ali ga vidi kao potencijalnu posljedicu postojećih problema.
'Ja sam samo rekao da je to alternativa. Ako se ne može stvoriti sistem u kojem svaki narod bira svog predstavnika, onda se traži drugi modus.'
Istodobno upozorava: 'I dalje sam protiv da se etničko čišćenje ozakoni. Ali ako ne ide ovo, onda ljudi traže ono što je moguće.'
'Rat interesa', a ne religije
Puljić odbacuje tezu da su sukobi na ovim prostorima vjerske prirode. 'Nije to religijski rat. To je rat interesa. Tako je bilo ranije, a tako je i danas.'
Naglašava potrebu za dijalogom i mirom:
'Nama treba mir, poštivanje drugih i dogovor.'
Narodi mogu zajedno, politika ne
Pravi jasnu razliku između svakodnevnog života građana i političkih elita.
'Narod u Bosni zna živjeti. Ljudi posjećuju jedni druge, čestitaju, žive normalno. Problem je u politici – u interesima i nadmetanju.'
Dodaje što smatra ključnim za pomirenje:
'Treba da svako počisti svoje dvorište, da ne baca smeće u tuđe. Onda dolazi priznanje, praštanje i povjerenje. To nedostaje.'
Oštro o položaju Hrvata u Republici Srpskoj
Govoreći o situaciji u Republici Srpskoj, bio je vrlo izravan.
'Kakav je položaj? Nikakav. Imamo oduzetu imovinu koja se ne vraća. Govorio sam o tome Dodiku, ali ništa ne koristi. Kome da kažem?', kazao je.
'Tajni planovi' triju strana u BiH
Najveću pažnju izazvala je njegova tvrdnja o postojanju skrivenih političkih planova.
'Došao sam do tih planova i smučilo mi se sve. Ali o tome neću pričati.'
Ipak otkriva osnovu: 'To nisu planovi međunarodne zajednice, nego domaći, ali međunarodna zajednica zna za njih. Svaka od tri strane ima svoje planove.'
Na dodatna pitanja ostaje suzdržan: 'Ako bude trebalo, reći ću. Sad neću.'
Poruka koja se ne mijenja
Puljić zaključuje porukom koju, kako kaže, ponavlja još od rata:
'Granice crtajte kako god hoćete, ali nemojte čovjeka precrtati.'
I danas inzistira na istim vrijednostima:
'Sačuvajte čovjeka – njegova prava, dostojanstvo, slobodu vjere i građansku slobodu.'