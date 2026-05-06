Nova utrka u umjetnoj inteligenciji: Google i Meta izazivaju OpenClaw

Google i Meta potiho razvijaju vlastite AI osobne asistente koji bi trebali biti direktni konkurent OpenClawu.

Interno nazvan Remy, ovaj Googleov AI alat trebao bi napraviti korak dalje od odgovaranja na pitanja ili generiranja sadržaja. Kako piše Business Insider, Remy bi trebao djelovati kao asistent koji je dostupan u svako trenutku, a koji bi u ime korisnika odrađivali zadatke na poslu, u školi i svakodnevnom životu. Prema internom dopisu, Remy bi se trebao oslanjati na Gemini i podići njegovu učinkovitost na novu razinu. Osim toga, Remy bi trebao biti duboko integriran u sve Googleove usluge, sposoban pratiti važne zadatke, proaktivno rješavati složene poslove i s vremenom učiti korisničke preferencije.

No, korisnici još neko vrijeme neće vidjeti ni moći koristiti Remyja. On je trenutačno dostupan i u fazi testiranja samo za zaposlenike Googlea. Ali da je Remy sljedeći korak pokazuju raniji Googleovi potezi poput uvođenja 'Agent mode' u Gemini. Konkurencija OpenAI-ju Googleov Remy jasna je konkurencija OpenClawu, neovisnom AI agentu koji je postao viralan početkom ove godine zbog svoje sposobnosti odgovaranja na poruke i provođenja istraživanja, a u koji su velika sredstva uložili kako OpenAI, tako i nVidia. Iako je OpenAI uložio velika u sredstva u razvoj same tehnologije AI agenata, Googleu na ruku ide činjenica da će jednom razvijeni AI agent moći integrirati u cijeli ekosustav. To znači da bi Remy uskoro mogao iskakati u Gmailu, Kalendaru, Dokumentima, Disku, a nije isključeno ni da svoje mjesto pronađe u Androidu i Chromeu.