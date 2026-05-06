Nova utrka u umjetnoj inteligenciji: Google i Meta izazivaju OpenClaw

Google i Meta potiho razvijaju vlastite AI osobne asistente koji bi trebali biti direktni konkurent OpenClawu.
Interno nazvan Remy, ovaj Googleov AI alat trebao bi napraviti korak dalje od odgovaranja na pitanja ili generiranja sadržaja. Kako piše Business Insider, Remy bi trebao djelovati kao asistent koji je dostupan u svako trenutku, a koji bi u ime korisnika odrađivali zadatke na poslu, u školi i svakodnevnom životu.
Prema internom dopisu, Remy bi se trebao oslanjati na Gemini i podići njegovu učinkovitost na novu razinu.
Osim toga, Remy bi trebao biti duboko integriran u sve Googleove usluge, sposoban pratiti važne zadatke, proaktivno rješavati složene poslove i s vremenom učiti korisničke preferencije.
No, korisnici još neko vrijeme neće vidjeti ni moći koristiti Remyja. On je trenutačno dostupan i u fazi testiranja samo za zaposlenike Googlea.
Ali da je Remy sljedeći korak pokazuju raniji Googleovi potezi poput uvođenja 'Agent mode' u Gemini.
Konkurencija OpenAI-ju
Googleov Remy jasna je konkurencija OpenClawu, neovisnom AI agentu koji je postao viralan početkom ove godine zbog svoje sposobnosti odgovaranja na poruke i provođenja istraživanja, a u koji su velika sredstva uložili kako OpenAI, tako i nVidia.
Iako je OpenAI uložio velika u sredstva u razvoj same tehnologije AI agenata, Googleu na ruku ide činjenica da će jednom razvijeni AI agent moći integrirati u cijeli ekosustav.
To znači da bi Remy uskoro mogao iskakati u Gmailu, Kalendaru, Dokumentima, Disku, a nije isključeno ni da svoje mjesto pronađe u Androidu i Chromeu.
Više informacija do kraja mjeseca?
Google bi od 19. do 29. svibnja trebao održati svoju godišnju konferenciju za razvojne programere, Google I/O 2026. gdje će predstaviti sljedeći val AI proizvoda, a pretpostavlja se da će upravo AI agenti biti u središtu pozornosti.
Podsjetimo, na prošlogodišnjoj konferenciji Google je predstavio Gemini 2.5 Pro i Flash, nove generativne modele poput Veo 3 i Imagen 4 te značajke umjetne inteligencije koje su ugrađene u tražilici, Gmailu, Chromeu i Shoppingu. Čak je i demonstracija hardvera bila obogaćena korištenjem umjetne inteligencije.
Meta radi na cijelom nizu AI agentskih alata
Istovremeno, ni u Meti ne miruju. Razvijaju vlastitog personaliziranog AI asistenta koji bi trebao obavljati svakodnevne zadatke za milijarde ljudi koji koriste Metine aplikacije.
Kako pišu američki mediji, Meta stvara cijeli skup agentskih alata, u čijem je središtu napredni digitalni asistent koji se temelji na novoigrađenom AI modelu, Muse Spark. Prema nekim informacijama, interno ime Metinog AI agenta je Hatch, a u planu je da interno testiranje bude gotovo do kraja lipnja.
U Meti planiraju izgraditi i agentski alat za kupovinu, koji bi bio ugrađen direktno u Instagram i to već ove jeseni.
Sad je loptica na strani OpenAI i čeka se njihov odgovor.