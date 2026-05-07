Prepoznali je Deloitte i Business Insider: Hrvatska IT tvrtka kreće u osvajanje Europe

Tvrtka razvija sustave za upravljanje hotelima RECE.VIT, ugostiteljska rješenja AVA.LIT, sustave za bezgotovinsko plaćanje te AI alate za automatizaciju poslovnih procesa. Iz kompanije navode da njihov model počiva na jedinstvenom sustavu koji pokriva različite segmente poslovanja, umjesto kombiniranja većeg broja odvojenih alata i platformi.

Riječ je o kompaniji koja više od dvadeset godina razvija vlastita softverska rješenja za turizam, ugostiteljstvo i maloprodaju, a najveći dio proizvoda razvijan je za potrebe turističkog tržišta na hrvatskoj obali.

'Jadran je jedno od najzahtjevnijih okruženja u Europi za razvoj softvera za ugostiteljstvo zbog izrazite sezonalnosti, velikog obujma posla i vrlo malo prostora za zastoje. Naše proizvode razvijali smo upravo tamo, u tim uvjetima, dvadeset godina. To je ono što donosimo na europsko tržište', rekao je izvršni direktor kompanije Zoran Buntić.

Sve više hrvatskih tehnoloških kompanija pokušava proširiti poslovanje izvan regionalnog tržišta, no dio industrije ističe kako je prednost UTILITER-a činjenica da su njihovi proizvodi već testirani u vrlo zahtjevnim operativnim uvjetima turističkog sektora.

Deloitte Technology Fast 50 program rangira tehnološke kompanije prema rastu prihoda u četverogodišnjem razdoblju te se smatra jednim od relevantnijih pokazatelja rasta tehnoloških tvrtki u srednjoj Europi.

Iz UTILITER-a poručuju da priznanje vide kao početak nove faze razvoja kompanije, a ne završetak dosadašnjeg rasta. Trenutačno tvrtka reorganizira svoj AI odjel kako bi podržala međunarodno širenje poslovanja.