Europska komisija pokrenula istragu protiv Snapchata, na meti i pornografske stranice

Europska komisija pokrenula je istragu protiv društvene mreže Snapchat zbog sumnji da platforma ne štiti dovoljno maloljetnike od seksualnog iskorištavanja, manipulacije i drugih oblika kriminala na internetu

Istraga je otvorena u okviru Akta o digitalnim uslugama (DSA), europskog regulatornog okvira koji je na snazi dvije godine i čiji je cilj smanjiti štetne online sadržaje, uključujući cyberbullying, ilegalne proizvode i izloženost djece neprimjerenim sadržajima. Bruxelles sumnja da Snapchat omogućuje odraslim osobama da se lažno predstavljaju kao maloljetnici kako bi stupili u kontakt s djecom i potencijalno ih uvukli u seksualno iskorištavanje ili druge nezakonite aktivnosti. Regulatori također upozoravaju da aplikacija može služiti kao kanal za širenje informacija o drogama i proizvodima ograničenima dobnom granicom, poput alkohola i e-cigareta, piše Guardian.

Snapchat, koji u Europskoj uniji ima oko 94,7 milijuna aktivnih korisnika mjesečno, osobito je popularan među tinejdžerima. Upravo to pojačava zabrinutost regulatora jer podaci pokazuju da tu platformu koriste i djeca mlađa od minimalno dopuštene dobi od 13 godina. Primjerice, polovica desetogodišnjaka u Danskoj i trećina jedanaestogodišnjaka u Francuskoj ima profil na toj aplikaciji. Komisija smatra da Snapchat ne provodi učinkovito svoja pravila o dobnoj granici te da korisnicima ne pruža dovoljno jasne informacije o privatnosti i sigurnosnim opcijama. Također se ističe da sustavi za prijavu ilegalnog sadržaja nisu dovoljno jednostavni za korištenje. Otvaranjem formalne istrage Europska komisija dobiva ovlasti detaljno analizirati poslovanje te platforme te, ako bude potrebno, naložiti hitne mjere za zaštitu djece i mladih prije donošenja konačne odluke. Iz Snapchata poručuju da im je sigurnost korisnika prioritet te da kontinuirano unapređuju zaštitne mehanizme. Naglašavaju da je njihova platforma osmišljena za komunikaciju među bliskim osobama u sigurnom okruženju, uz dodatne zaštite za mlađe korisnike.