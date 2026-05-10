Ben Affleck i Matt Damon u pravnoj drami zbog Netflixova hita

Holivudski dvojac Ben Affleck i Matt Damon našao se usred nove pravne drame. Nekoliko policajaca iz Miami-Dadea tužilo ih je zbog Netflixova trilera 'The Rip', tvrdeći da ih film prikazuje kao korumpirane policajce

Tužba je podnesena protiv njihove produkcijske kuće Artists Equity, a policajci tvrde da je film, iako formalno fikcionaliziran, previše povezan sa stvarnom akcijom zapljene milijuna dolara iz 2016. godine. Sporni Netflixov film inspiriran je stvarnim događajem, no bivši sudionici akcije tvrde da su zbog prikaza u filmu pretrpjeli ozbiljnu štetu za ugled.

Policajci tvrde da ih film prikazuje kao kriminalce Prema navodima iz tužbe, policajci Jonathan Santana i Jason Smith smatraju da su likovi u filmu dovoljno prepoznatljivi da ih publika izravno povezuje sa stvarnim osobama. Posebno ih smeta što film sugerira krađu novca, manipulacije dokazima i povezanost s kriminalnim miljeom.

Santana je za američke medije izjavio kako nakon izlaska filma prima optužbe da je sudjelovao u krađi novca tijekom velike policijske akcije, što odlučno odbacuje. Njegov odvjetnik Ignacio Alvarez tvrdi da je film trajno narušio reputaciju policajaca uključenih u slučaj. Film inspiriran stvarnim slučajem 'The Rip' temelji se na velikoj zapljeni više od 20 milijuna dolara tijekom racije u Miami Lakesu 2016. godine. Film prati policijski tim koji nakon pronalaska goleme količine gotovine počinje sumnjati jedni u druge, a priča se razvija prema korupciji i unutarnjim obračunima.