'THE RIP'

Ben Affleck i Matt Damon u pravnoj drami zbog Netflixova hita

I. B.

10.05.2026 u 22:37

Ben Affleck i Matt Damon
Ben Affleck i Matt Damon Izvor: Profimedia / Autor: Drew Altizer Photography / Shutterstock Editorial / Profimedia
Bionic
Reading

Holivudski dvojac Ben Affleck i Matt Damon našao se usred nove pravne drame. Nekoliko policajaca iz Miami-Dadea tužilo ih je zbog Netflixova trilera 'The Rip', tvrdeći da ih film prikazuje kao korumpirane policajce

Tužba je podnesena protiv njihove produkcijske kuće Artists Equity, a policajci tvrde da je film, iako formalno fikcionaliziran, previše povezan sa stvarnom akcijom zapljene milijuna dolara iz 2016. godine. Sporni Netflixov film inspiriran je stvarnim događajem, no bivši sudionici akcije tvrde da su zbog prikaza u filmu pretrpjeli ozbiljnu štetu za ugled.

vezane vijesti

Policajci tvrde da ih film prikazuje kao kriminalce

Prema navodima iz tužbe, policajci Jonathan Santana i Jason Smith smatraju da su likovi u filmu dovoljno prepoznatljivi da ih publika izravno povezuje sa stvarnim osobama. Posebno ih smeta što film sugerira krađu novca, manipulacije dokazima i povezanost s kriminalnim miljeom.

Izvor: Društvene mreže

Santana je za američke medije izjavio kako nakon izlaska filma prima optužbe da je sudjelovao u krađi novca tijekom velike policijske akcije, što odlučno odbacuje. Njegov odvjetnik Ignacio Alvarez tvrdi da je film trajno narušio reputaciju policajaca uključenih u slučaj.

Film inspiriran stvarnim slučajem

'The Rip' temelji se na velikoj zapljeni više od 20 milijuna dolara tijekom racije u Miami Lakesu 2016. godine. Film prati policijski tim koji nakon pronalaska goleme količine gotovine počinje sumnjati jedni u druge, a priča se razvija prema korupciji i unutarnjim obračunima.

Matt Damon i Ben Affleck
Matt Damon i Ben Affleck Izvor: Profimedia / Autor: ETTORE FERRARI

Iako su autori filma više puta naglašavali da je riječ o djelu 'inspiriranom stvarnim događajima', policajci tvrde da su detalji iz stvarne operacije korišteni toliko precizno da je nemoguće odvojiti fikciju od stvarnosti.

Tužitelji sada traže financijsku odštetu, ali i javnu ispravku te dodatno upozorenje uz film kako bi se jasno naglasilo da likovi i događaji nisu vjerni prikaz stvarnih osoba. Netflix zasad nije imenovan u tužbi, a Affleck i Damon još se nisu javno oglasili o slučaju.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
HRVATSKE PREDSTAVNICE

HRVATSKE PREDSTAVNICE

Lelekice stvorile pomutnju u Beču: Na tirkiznom tepihu servirale ludo dobra izdanja
'NEDJELJOM U 2'

'NEDJELJOM U 2'

Zoran Vakula o šali koja je izmakla kontroli: 'Ljudi su lijepili selotejp na prozore'
'NEDJELJOM U 2'

'NEDJELJOM U 2'

Daniela Trbović otvoreno o HRT-u: 'Nikad nisam ušla u studio nepripremljena'

najpopularnije

Još vijesti