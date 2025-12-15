IZAŠLI NA ULICU

Zabrana potaknula prosvjede u Rusiji: 'Ovo je nova žrtva digitalne željezne zavjese!'

Damir Rukavina

15.12.2025 u 10:12

Prosvjed ruskih gejmera zbog Robloxa
Prosvjed ruskih gejmera zbog Robloxa Izvor: Profimedia / Autor: Dmitry Kandinsky / Zuma Press / Profimedia
Roskomnadzor je nedavno, među velikim brojem zapadnih platformi, zabranio videoigru Roblox zbog 'potkopavanja ruskih vrijednosti'. Igračima Robloxa u Rusiji to se očito nije svidjelo

Ruski regulator za komunikacije Roskomnadzor objavio je 3. prosinca da je blokirao platformu Roblox, navodeći da je 'prepuna neprimjerenog sadržaja koji može negativno utjecati na duhovni i moralni razvoj djece'. Odluka je potaknula rasprave i prosvjede, ali i širu javnu polemiku o cenzuri, sigurnosti djece i učinkovitosti zabrana u digitalnom okruženju, piše Reuters.

U gradu Tomsku, oko 2900 kilometara istočno od Moskve, nekoliko se desetaka ljudi unatoč snijegu okupilo u parku Vladimira Visockog kako bi izrazili protivljenje zabrani. Na ručno izrađenim transparentima pisalo je, među ostalim: 'Ruke dalje od Robloxa' i 'Roblox je žrtva digitalne željezne zavjese'. Prema fotografijama koje je dostavio jedan od organizatora, oko 25 sudionika stajalo je u krugu na snijegu držeći poruke kojima su kritizirali državnu odluku. Jedan od transparenata poručivao je: 'Zabrane i blokade jedino su što znate raditi'.

Zabrana Robloxa u Rusiji otvorila je širu raspravu o granicama državne kontrole interneta. Dok vlasti ističu potrebu zaštite djece i obrane od onoga što nazivaju zapadnim 'informacijskim ratom' i dekadentnom kulturom koja navodno podriva tradicionalne ruske vrijednosti, dio javnosti dovodi u pitanje učinkovitost takvih mjera. Mnogi građani zaobilaze zabrane korištenjem virtualnih privatnih mreža, a pojedini mlađi korisnici postavljaju pitanje smisla zabrane ako se ona može zaobići u svega nekoliko klikova.

Istodobno se postavlja pitanje zašto na domaćem tržištu nema dovoljno ruskih alternativa zabranjenim aplikacijama.

Dio roditelja i nastavnika u Rusiji upozorava da bi Roblox mogao omogućiti djeci pristup seksualno eksplicitnom sadržaju i komunikaciju s odraslim osobama. Zbog sličnih sigurnosnih zabrinutosti platforma je ranije bila zabranjena i u nekim drugim državama, među njima Iraku i Turskoj, gdje su vlasti upozoravale na mogućnost zlostavljanja djece.

Roblox nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar. Nakon uvođenja zabrane u Rusiji tvrtka je poručila da ima 'duboku predanost sigurnosti' te da nudi 'stroge ugrađene zaštitne mehanizme' kako bi korisnici ostali sigurni.

