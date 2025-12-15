Zabrana potaknula prosvjede u Rusiji: 'Ovo je nova žrtva digitalne željezne zavjese!'

U gradu Tomsku, oko 2900 kilometara istočno od Moskve , nekoliko se desetaka ljudi unatoč snijegu okupilo u parku Vladimira Visockog kako bi izrazili protivljenje zabrani. Na ručno izrađenim transparentima pisalo je, među ostalim: 'Ruke dalje od Robloxa' i 'Roblox je žrtva digitalne željezne zavjese'. Prema fotografijama koje je dostavio jedan od organizatora, oko 25 sudionika stajalo je u krugu na snijegu držeći poruke kojima su kritizirali državnu odluku. Jedan od transparenata poručivao je: 'Zabrane i blokade jedino su što znate raditi'.

Ruski regulator za komunikacije Roskomnadzor objavio je 3. prosinca da je blokirao platformu Roblox , navodeći da je 'prepuna neprimjerenog sadržaja koji može negativno utjecati na duhovni i moralni razvoj djece'. Odluka je potaknula rasprave i prosvjede, ali i širu javnu polemiku o cenzuri, sigurnosti djece i učinkovitosti zabrana u digitalnom okruženju, piše Reuters .

Zabrana Robloxa u Rusiji otvorila je širu raspravu o granicama državne kontrole interneta. Dok vlasti ističu potrebu zaštite djece i obrane od onoga što nazivaju zapadnim 'informacijskim ratom' i dekadentnom kulturom koja navodno podriva tradicionalne ruske vrijednosti, dio javnosti dovodi u pitanje učinkovitost takvih mjera. Mnogi građani zaobilaze zabrane korištenjem virtualnih privatnih mreža, a pojedini mlađi korisnici postavljaju pitanje smisla zabrane ako se ona može zaobići u svega nekoliko klikova.

Istodobno se postavlja pitanje zašto na domaćem tržištu nema dovoljno ruskih alternativa zabranjenim aplikacijama.

Dio roditelja i nastavnika u Rusiji upozorava da bi Roblox mogao omogućiti djeci pristup seksualno eksplicitnom sadržaju i komunikaciju s odraslim osobama. Zbog sličnih sigurnosnih zabrinutosti platforma je ranije bila zabranjena i u nekim drugim državama, među njima Iraku i Turskoj, gdje su vlasti upozoravale na mogućnost zlostavljanja djece.

Roblox nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar. Nakon uvođenja zabrane u Rusiji tvrtka je poručila da ima 'duboku predanost sigurnosti' te da nudi 'stroge ugrađene zaštitne mehanizme' kako bi korisnici ostali sigurni.