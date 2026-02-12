Kraj za WhatsApp u Rusiji: Kremlj povukao radikalan potez

Američka komunikacijska platforma WhatsApp, u vlasništvu tvrtke Meta, u potpunosti je blokirana u Rusiji jer se nije pridržavala lokalnih zakona, objavio je Kremlj u četvrtak, predloživši Rusima da se okrenu aplikaciji koju podupire država
'Zbog nespremnosti Mete da se pridržava ruskih zakona, takva odluka je zaista donesena i implementirana', kazao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov novinarima, predloživši Rusima da počnu koristiti aplikaciju za slanje poruka MAX.
'MAX je pristupačna alternativa, aplikacija za poruke koja se razvija, nacionalna aplikacija za poruke, a dostupna je na tržištu za građane kao alternativa', kazao je Peskov. Kritičari tvrde da je MAX alat za nadzor, što vlasti poriču.
Do poteza protiv WhatsAppa je došlo nakon šestomjesečnog pritiska na američku tvrtku, a on odražava šire napore ruskih vlasti da u vrijeme rata stvore i kontroliraju 'suverenom' komunikacijskom infrastrukturom u kojoj se strane tehnološke tvrtke ili podvrgavaju lokalnim pravilima ili nestaju.
Meta je u Rusiji već označena kao ekstremistička organizacija, a WhatsApp se ranije u četvrtak žalio na, kako je rekao, pokušaj da se u potpunosti blokiraju njegove usluge. 'Ruska vlada pokušala je u potpunosti blokirati WhatsApp kako bi usmjerila građane prema državnoj aplikaciji pod nadzorom', priopćili su iz Mete.
'Pokušaj da se izolira preko 100 milijuna korisnika od privatne i sigurne komunikacije predstavlja korak unazad i može samo dovesti do manje sigurnosti za ljude u Rusiji'.
Neke internetske domene povezane s WhatsAppom su nestale iz ruskog registra domena, što znači da im uređaji u Rusiji mogu pristupiti jedino korištenjem virtualne privatne mreže, tehnologije koja stvara sigurnu i šifriranu vezu preko javnog interneta.
Roskomnadzor, državni regulator za komunikacije, nije odmah odgovorio na zahtjev za komentarom. Ruska vlasti, koje također blokiraju ili ograničavaju pristup društvenim platformama poput Snapchata, Facebooka, Instagrama i YouTubea, uvelike promiču MAX, za koju kritičari tvrde da se može koristiti za praćenje korisnika.
Vlasti su odbacile te optužbe i tvrde da je MAX, koji u sebi integrira različite javne usluge, dizajniran kako bi pojednostavio i poboljšao svakodnevni život građana.