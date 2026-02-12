Kraj za WhatsApp u Rusiji: Kremlj povukao radikalan potez

'Zbog nespremnosti Mete da se pridržava ruskih zakona, takva odluka je zaista donesena i implementirana', kazao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov novinarima, predloživši Rusima da počnu koristiti aplikaciju za slanje poruka MAX.

'MAX je pristupačna alternativa, aplikacija za poruke koja se razvija, nacionalna aplikacija za poruke, a dostupna je na tržištu za građane kao alternativa', kazao je Peskov. Kritičari tvrde da je MAX alat za nadzor, što vlasti poriču.

Do poteza protiv WhatsAppa je došlo nakon šestomjesečnog pritiska na američku tvrtku, a on odražava šire napore ruskih vlasti da u vrijeme rata stvore i kontroliraju 'suverenom' komunikacijskom infrastrukturom u kojoj se strane tehnološke tvrtke ili podvrgavaju lokalnim pravilima ili nestaju.