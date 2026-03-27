Austrija uvodi zabranu društvenih mreža za mlađe od 14 godina

"Odlučno ćemo zaštititi djecu i mlade u budućnosti od negativnih učinaka društvenih mreža ", rekao je vicekancelar Andreas Babler iz Socijaldemokrata.

Članovi vlade iz triju vladajućih stranaka objavili su da su postigli načelni dogovor o zabrani , s ciljem zaštite djece od "algoritama koji izazivaju ovisnost" i sadržaja koji uključuju seksualno zlostavljanje, ali nisu mogli reći kada će to početi, a još se nisu dogovorili o tome kako će se to provoditi.

"Više nećemo stajati po strani i gledati dok ove platforme našu djecu čine ovisnom, a često i bolesnom... Rizici povezani s ovom upotrebom dovoljno su dugo ignorirani, a sada je vrijeme za djelovanje", dodao je.

Australija je u prosincu uvela zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina, kao prva zemlja koja je to učinila. Razne zemlje razmatraju ili se kreću prema sličnim zabranama. Donji dom francuskog parlamenta odobrio je zabranu za mlađe od 15 godina u siječnju.

Nacrt zakona za austrijsku zabranu bit će izrađen do kraja lipnja, rekli su Babler i konzervativni državni tajnik za digitalizaciju Alexander Proell.

Babler je također rekao da vlada neće navoditi pojedinačne platforme na koje se zabrana odnosi, već će odlučivati ​​na temelju toga koliko njihovi algoritmi potiču ovisnost i uključuju li sadržaj poput "seksualiziranog nasilja"