Platforma koja je definirala eru 'memeova': Kultni Vine vraća se pod novim imenom

Nekadašnji pionir kratkih videoformata, Vine , vraća se u novom obliku pod imenom Divine . Projekt podržava Jack Dorsey , suosnivač Twittera, s idejom stvaranja društvene mreže fokusirane na sadržaj koji stvaraju isključivo ljudi bez tzv. AI splačine, odnosno masovno generiranog AI sadržaja niske kvalitete.

Platforma koja je definirala eru internetskih memeova

Vine je lansiran 2013. godine i brzo je postao jedan od najutjecajnijih društvenih servisa svoje generacije. Aplikacija je korisnicima omogućavala objavu videozapisa duljine šest sekundi u beskonačnoj petlji, što je dovelo do eksplozije viralnih skečeva, memeova i internetskih zvijezda.

Na vrhuncu popularnosti Vine je imao oko 100 milijuna aktivnih korisnika mjesečno te pomogao u usponu influencera poput Logana Paula. Nakon što ga je preuzeo Twitter, ugašen je 2017. godine zbog neuspješnog poslovnog modela.

Novi početak pod imenom Divine

Nova aplikacija Divine već je dostupna u trgovinama (App Store, Play Store) i uključuje arhivu od oko 500.000 originalnih videa s Vinea, uz mogućnost objavljivanja novih sadržaja. Pravila su, međutim, stroga: svaki video mora trajati najviše šest sekundi i mora ga izraditi čovjek.

Moto platforme glasi: 'Kreativna moć je u ljudskim rukama'

Projekt vodi Evan Henshaw-Plath, bivši zaposlenik Twittera poznat pod nadimkom Rabble, koji je želio stvoriti trajni dom za stare snimke s Vinea. Prema njegovim riječima, interes za povratak pokazali su i neki originalni kreatori sadržaja.

Platforma se vraća u trenutku u kojem je internet preplavljen sadržajem generiranim umjetnom inteligencijom. Nedavna istraživanja pokazala su da je više od 20 posto videa koje algoritam YouTubea preporučuje novim korisnicima nastalo pomoću AI-a.

Kako bi spriječio sličan razvoj, Divine zahtijeva da korisnici snimaju videozapise izravno unutar aplikacije ili potvrde da su ih sami izradili posebnim sustavom verifikacije.

Dorsey: Kreatori moraju imati veću kontrolu

Financijska podrška projektu dolazi iz Dorseyjeva neprofitnog fonda usmjerenog na open-source društvene mreže, a pritom je priznao da originalni Vine nikada nije pronašao održiv poslovni model. 'Jedno od temeljnih načela Divinea jest da kreatori uvijek imaju potpunu kontrolu nad svojim sadržajem i publikom', izjavio je.

Iako projekt igra na snažan osjećaj nostalgije među korisnicima interneta iz 2010-ih, tržište kratkih videa danas izgleda potpuno drukčije. TikTok dominira tim segmentom dok Instagram Reels i YouTube Shorts već imaju golemo korisničko uporište.

Unatoč tome, Divine pokušava ponuditi alternativu – društvenu mrežu koja se ne natječe količinom sadržaja ni algoritamskom optimizacijom, već idejom 'ljudskog interneta' u eri generativne umjetne inteligencije, piše Guardian.