Kao Australija: Velika Britanija testira kako će zabrana društvenih mreža utjecati na djecu

Britansko Ministarstvo za znanost, inovacije i tehnologiju mjerit će učinke koje će zabrana imati na njihov školski rad, spavanje i obiteljski život.

Stotine britanskih tinejdžera sudjelovat će u eksperimentu kako bi saznali koliko bi zabrana ili ograničenja društvenih mreža bila učinkovita. Tijekom šest tjedana pilot istraživanja 300 osoba u dobi od 13 do 17 godina bit će podvrgnuto različitim ograničenjima - od vremenskih preko policijskog sata do potpune zabrane.

Roditelji će biti podijeljeni u četiri skupine. Dobili su upute kako uvesti ograničenja društvenih mreža na uređaje njihove djece. Jedna skupina roditelja dobit će upute o tome kako koristiti kontrole za uklanjanje ili sprječavanje pristupa odabranim aplikacijama društvenih mreža, odražavajući učinke zabrane.

Druga grupa će imati ograničenje od jednog sata dnevno za najpopularnije aplikacije društvenih mreža, uključujući TikTok, Snapchat i Instagram. Treća skupina će imati blokiran pristup društvenim medijima između 21 i 7 h, dok će posljednja skupina dati tinejdžerima isti pristup društvenim mrežama kao što imaju trenutno.

Obitelji koje sudjeluju bit će intervjuirane na početku i na kraju radi procjene utjecaja zabrana ili nametnutih ograničenja, kao i poteškoća s kojima su se susretali. Britanska vlada trenutno provodi savjetovanje o potencijalnoj zabrani društvenih mreža po uzoru na Australiju. Trebalo bi biti završeno do 26. svibnja. Dosad je pristiglo blizu 30 tisuća odgovora, piše Sky News.