Zašto su u Jugoslaviji žene u Hrvatskoj prvo dijete rađale s 22,6 godina, a danas s 29,8?

Kako je u petak objavio Državni zavod za statistiku (DZS), u Hrvatskoj je u 2024. živorođeno 32 069 djece, upola manje nego na primjer 1971. godine, što je dugoročni pad koji upućuje na šire demografske i društvene promjene.

Istodobno, dok su žene 1971. prvo dijete rađale s prosječno 22,6 godina, danas to čine gotovo sedam godina kasnije, s prosječno 29,8 godina. Prosječna dob majki pri porođaju porasla je za gotovo šest godina u odnosu na sedamdesete te je dosegnula 31,2 godine.

Zrelija generacija majki

Promijenila se i dobna struktura majki. U 2024. godini više od polovice ukupno živorođene djece rodile su žene u dobi od 30 do 39 godina.