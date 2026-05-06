Trump okupio djecu pa im pričao o strahotama u Iranu: 'Ravno između očiju'

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je u Ovalnom uredu, pred publikom sastavljenom većinom od djece, iznosio potresne i nasilne opise rata s Iranom, pretvorivši događaj koji je trebao biti posvećen sportu i mladima u bizaran politički istup

Djeca i sportaši okupili su se povodom ponovnog uvođenja predsjedničkog testa tjelesne spremnosti, no ubrzo su postali publika njegova govora o ratu u Iranu i drugim temama, uključujući transrodne sportaše. Trump je okupljenima, među kojima su bili i novinari te profesionalni sportaši, ponudio sumoran i grafički prikaz sukoba, iznoseći svoje ključne političke poruke dok su kamere snimale. Nakon toga je započeo improviziranu konferenciju za medije, a djeca su vidno zbunjena stajala sa strane, prenosi Independent.

Obraćajući se slavnom golferu Garyju Playeru, Trump je rekao: 'Imali bi nuklearno oružje. I, sjetite se, poslali smo onaj prekrasni bombarder B-2... uništili smo njihov nuklearni potencijal. Bio je potpuno izbrisan.' Nastavio je u istom tonu: 'Iran s nuklearnim oružjem... možda sada uopće ne bismo bili ovdje. Mogu vam reći, Bliski istok bi nestao. Izrael bi nestao. A onda bi ciljali prvo Europu pa nas.'

Najbizarniji moment Jedan od najneobičnijih trenutaka dogodio se kada ga je novinar upitao misli li da bi iranski prosvjednici mogli srušiti vlast uz američku pomoć. Trump je odgovorio opisom brutalnog nasilja nad prosvjednicima. 'Oni nemaju oružje. Možete imati 200.000 ljudi na prosvjedu i pet ili šest bolesnih ljudi s puškama. I kad počnu pucati ravno između očiju, vidite jednog kako pada, pa drugog, a vi nemate oružje...', rekao je Trump, okružen djecom. 'Prošlog mjeseca ubili su 42.000 ljudi. 42.000 nenaoružanih prosvjednika', dodao je. Trump se potom osvrnuo na prosvjede nakon smrti 22-godišnje Mahse Amini, preminule u pritvoru iranske moralne policije 2022. godine. Ponovno je opisivao navodnu upotrebu snajperista protiv nenaoružanih građana, iako je pogrešno naveo da se to dogodilo 'prošle godine'. 'Svi su mislili da je to kraj Irana', rekao je, opisujući masovne prosvjede. 'A onda je odjednom jedna žena pala mrtva, pogođena metkom baš ovdje', dodao je, pokazujući prostor između očiju.