Šef FBI-ja u totalnoj paranoji: Pokrenuo lov na 'krtice', zaposlenici završili na poligrafu

Prema istim tvrdnjama, Patel se posljednjih dana navodno distancirao od dijela viših dužnosnika biroa nakon niza negativnih medijskih napisa o njegovu radu i privatnim aktivnostima.

Pozivajući se na više anonimnih izvora, portal navodi da su testiranju bili podvrgnuti sadašnji i bivši članovi Patelova osiguranja, kao i pojedini zaposlenici iz informatičkog sektora FBI-a.

Direktor američkog Federalnog istražnog ureda (FBI) Kash Pate l suočen je s novim optužbama o načinu vođenja agencije nakon što je, prema pisanju američkog portala MS NOW, naredio poligrafska testiranja zaposlenika kako bi otkrio moguće izvore curenja informacija prema medijima.

Izvori tvrde da je direktor FBI-a zabrinut zbog novih medijskih otkrića i mogućnosti da izgubi potporu predsjednika Donalda Trumpa.

Glasnogovornik FBI-a Ben Williamson odbacio je tvrdnje da je Patel izoliran od vodstva agencije te poručio da direktor redovito održava sastanke s operativnim čelnicima.

“Bio sam s njim na uobičajenim sastancima operativnog vodstva svaki dan ovog tjedna”, rekao je Williamson, dodajući da mediji šire “lažne priče”.

MS NOW je ranije objavio da je Patel navodno pokrenuo i kaznenu istragu zbog curenja informacija nakon članka časopisa The Atlantic u kojem se tvrdilo da je direktor FBI-a tijekom jednog događaja pretjerano konzumirao alkohol.

Prema pisanju američkog medija, dio agenata FBI-a navodno je izrazio zabrinutost zbog pokretanja takve istrage jer nisu smatrali da postoji opravdana sumnja na odavanje povjerljivih podataka.

Patel je posljednjih mjeseci bio predmet više medijskih izvješća o korištenju resursa FBI-a, uključujući navode o korištenju službenog zrakoplova i angažiranju zaštite za svoju djevojku, country pjevačicu Alexis Wilkins.

Portal navodi i da je predsjednik Donald Trump navodno bio nezadovoljan snimkama na kojima Patel tijekom Olimpijskih igara u Milanu slavi pobjedu američke hokejaške reprezentacije uz alkohol, dok je službeno boravio na poslovnom putu.

Bijela kuća zasad se nije službeno očitovala o tim tvrdnjama.